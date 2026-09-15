Ünlü rapçi Filistin'e destek verdi: Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

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ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e yönelik destek mesajlarının ardından, Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi. Turnenin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını bildirmesi üzerine rapçinin programdan çıkarıldığını açıkladı.

TURNENİN İPTAL EDİLME RİSKİ GÜNDEME GELDİ

Rolling Stone'un haberine göre Messina Touring Group, Macklemore'un kadroda kalması halinde turnenin iptal edilme riskinin ortaya çıktığını belirtti. Organizatör, yüz binlerce hayranın etkilenmemesi için taraflarla yapılan görüşmelerin ardından rapçinin kalan performanslardan çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Macklemore'un 19 Eylül'de Philadelphia'da yeniden başlayacak turnenin ABD ayağındaki son 10 konserin 8'inde sahne alması planlanıyordu.

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MACKLEMORE: BASKI YAPILDI

Macklemore ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turneden çıkarılmasının arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu öne sürdü.

Rapçi, Ed Sheeran'ın kendisine Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini belirtti. Macklemore ayrıca bazı stadyum sahiplerinin de Sheeran'a, "Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini" iddia etti.

Macklemore, yaşananlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"(Ed Sheeran) Bana, konuştuğu birçok insan için 'Özgür Filistin' sözlerinin ve Filistin bayrağının görselinin incitici olduğunu söyledi. Ben de ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız ediciyse o zaman bu insanların durduğu yer ile benim durduğum yer arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim ama o, kamuoyu önündeki 'Ben taraf tutmuyorum.' tavrını aşamıyordu."

MACKLEMORE İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de Macklemore'un turnenin geri kalanındaki konserlerde ön sanatçı olarak yer almasının engellenmesi talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.

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FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ YILLARDIR SÜRDÜRÜYOR

2000'li yıllarda müzik kariyerine başlayan Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ilk mesajını 7 Kasım 2023'te paylaşmıştı.

Özellikle "Thrift Shop" şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini dile getirmişti.

Macklemore, 20 Eylül 2024'te Gazze'ye destek amacıyla birçok Filistinli sanatçıyla birlikte hazırladığı "Hind's Hall 2" adlı şarkıyı yayımlamıştı. Rapçi, şarkıdan elde edilen gelirlerin tamamını Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültebelere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.