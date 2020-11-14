Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım

Hollywood'un ünlü ismi, 'mono-threading' adı verilen göz yaşartıcı cilt gerdirme tekniğin hayranlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Instagram hesabından tuhaf süreci gösteren bir fotoğraf paylaşan Mendes, "Burada, biraz mono-threads yaptırıyorum. İlgilenirseniz sonuçları sizinle paylaşacağım" yazdı.

Mono-thread yönetimi, uygulanan alanı kaldırması ve sıkılaştırması için çözünebilir sentetik ipliklerin kanüller (çok ince iğne) vasıtasıyla cilde yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor. İpliklerin cildin daha genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini tetiklediği düşünülüyor.