Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım
Bugünlerde insanlar genç görünmek için tüm yolları deniyor, fakat dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Eva Mendes'in güzel kalmak için başvurduğu yöntemi yansıtan bir fotoğraf hayranlarını şoke etti.
Hollywood'un ünlü ismi, 'mono-threading' adı verilen göz yaşartıcı cilt gerdirme tekniğin hayranlarından biri olduğunu ortaya koydu.
Instagram hesabından tuhaf süreci gösteren bir fotoğraf paylaşan Mendes, "Burada, biraz mono-threads yaptırıyorum. İlgilenirseniz sonuçları sizinle paylaşacağım" yazdı.
Mono-thread yönetimi, uygulanan alanı kaldırması ve sıkılaştırması için çözünebilir sentetik ipliklerin kanüller (çok ince iğne) vasıtasıyla cilde yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor. İpliklerin cildin daha genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini tetiklediği düşünülüyor.
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