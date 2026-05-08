Ünlü oyuncudan kriz çıkaran Trump paylaşımı: Keşke

Hollywood'un yıldız oyuncusu Mark Hamill ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, sosyal medyada yapılan bir paylaşım sonrası yeniden alevlendi. Trump’ı mezarda gösteren yapay zekâ görselini paylaşan Hamill’e, Beyaz Saray’dan sert tepki geldi.

“KEŞKE” PAYLAŞIMI KRİZ ÇIKARDI

“Yıldız Savaşları” serisinde Luke Skywalker rolünü canlandıran ve Batman animasyon serisinde Joker karakterini seslendiren Mark Hamill, sosyal medya platformu Bluesky hesabından Donald Trump’ın mezarda yatıyormuş gibi gösterildiği yapay zekâ görselini paylaştı.

Hollywood Reporter dergisinde yer alan habere göre görselde, Trump’ın arkasındaki mezar taşında “1946-2024” ifadeleri yer alırken, paylaşımda ise yalnızca “Keşke” yazıyordu.

Hamill paylaşımında, Trump’ın “ara seçimlerde ağır yenilgiye uğrayacak kadar uzun yaşaması”, “işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi” ve “tarih kitaplarında rezil biri olarak anılması” gerektiğini savundu. Hamill ayrıca, Trump hakkında "dolandırıcı" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN ÇOK SERT TEPKİ

Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” isimli iletişim hesabı, Hamill’in paylaşımının ekran görüntüsünü yayımlayarak ünlü oyuncuyu hedef aldı.

Açıklamada, “Bu radikal solcu manyaklar kendilerini tutamıyor. Bu tür söylemler, son iki yılda Başkanımıza yönelik suikast girişimlerine ilham veriyor” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray ayrıca Hamill’i “hasta bir birey” olarak nitelendirdi.

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

SUİKAST GİRİŞİMİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

2024 yılında Donald Trump, Pennsylvania’daki seçim kampanyası sırasında bir suikast girişimine uğramıştı. Hamill’in paylaşımı sonrası sosyal medyada, oyuncunun bu saldırıya gönderme yaptığı yönünde yorumlar yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle da Hamill’in paylaşımına sert tepki gösterdi.

Ingle, “Barack Hüseyin Obama üç gün önce bu akıl hastası manyakla aynı videoda yer aldı. Şimdi aynı kişi Başkan Trump’ın ölmesini istiyor. Obama ve Demokratlar neden bu iğrenç şiddet çağrısını kınamıyor?” dedi.

MARK HAMILL PAYLAŞIMI SİLDİ VE ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Mark Hamill söz konusu paylaşımını sildi ve yeni bir açıklama yayımladı.

Hamill açıklamasında, “Düzeltme: Suçlarından dolayı hesap verecek kadar uzun yaşamalı. Aslında ölmesini istemiyordum. Ancak görüntüyü uygunsuz bulduysanız özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu daha sonra Donald Trump’ın farklı bir fotoğrafını da yeniden paylaştı.

TRUMP ELEŞTİRİLERİYLE GÜNDEME GELİYORDU

Mark Hamill, uzun süredir Donald Trump’a yönelik sert eleştirileriyle biliniyor. Oyuncu daha önce verdiği bir röportajda, Trump’ın yeniden seçilmesi halinde Londra ya da İrlanda’ya taşınmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Hamill, eşi Marilou Hamill’in kendisini vazgeçirdiğini belirterek, “Onun seni kendi ülkenden kovmasına izin vermene şaşırdım dedi. O anda gitmemeye karar verdim” ifadelerini kullanmıştı.

Hamil daha önce, Trump'ın sosyal medya platformunda yaptığı bir açıklamayı Joker ses tonuyla seslendirmişti.