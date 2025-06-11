Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kafeye giden ünlü oyuncu Genevieve Chenneour'un, genç bir hırsıza karşı kendini savunması ülkede gündem oldu.

Bridgerton adlı dizinin yıldız oyuncusu, Kensington Caddesi'nde bir kafede siparişini beklediği sırada saldırıya uğradı. 18 yaşındaki Cezayirli hırsız Zacariah Boulares'in saldırısına uğrayan Chenneour'un çaresiz anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde Boulares'in Chenneour'un etrafında dolaştığı ve fırsat kolladığı görüldü. Hırsız, arkadaşı sipariş vermek için kalkınca ünlü oyuncunun masada yalnız kaldığını gördü ve harekete geçti.

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Ancak durum, Cezayirli hırsızın hayalindeki gibi gerçekleşmedi. Chenneour'un kendisini savunmaya çalıştı ve hırsıza direndi. İngiliz oyuncu, hırsız ile yaşadığı arbede sırasında ardından Boulares'in kolundan tuttu ve kaptırdığı telefonunu geri aldı.

Eline aldığı telefon ile hırsıza saldıran Chenneour, yaşadıklarını "Sarsıldım ve o günden beri tedirgin hissediyorum. Kendimi savunacağımı kimse beklemiyordu fakat savundum" sözleriyle tarif etti.

Genevieve Chenneour

Kafedeki diğer müşteriler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Boulares, mahkemede yargılandı ve telefon çalmaya teşebbüs ettiğini itiraf etti.

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Zacariah Boulares

Mahkemede "Suçluyum" ifadesini kullanan Boulares, daha önce pizzacıdaki bir müşterinin siyah deri çantasını çaldığını itiraf etti.

Sicili hayli kabarık olduğu öğrenilen hırsızın, 20 bin dolarlık Rolex marka saat çaldığı da tespit edildi.