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Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

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#İngiltere#Oyuncu#Genevieve Chenneour
Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 16:22

Dünyaca ünlü Bridgerton dizisinde rol alan ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, Londra'da güpegündüz hırsız saldırısına uğradı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kafeye giden ünlü oyuncu Genevieve Chenneour'un, genç bir hırsıza karşı kendini savunması ülkede gündem oldu.

Bridgerton adlı dizinin yıldız oyuncusu, Kensington Caddesi'nde bir kafede siparişini beklediği sırada saldırıya uğradı. 18 yaşındaki Cezayirli hırsız Zacariah Boulares'in saldırısına uğrayan Chenneour'un çaresiz anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

Daily Mail'de yer alan habere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde Boulares'in Chenneour'un etrafında dolaştığı ve fırsat kolladığı görüldü. Hırsız, arkadaşı sipariş vermek için kalkınca ünlü oyuncunun masada yalnız kaldığını gördü ve harekete geçti.

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Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

Ancak durum, Cezayirli hırsızın hayalindeki gibi gerçekleşmedi. Chenneour'un kendisini savunmaya çalıştı ve hırsıza direndi. İngiliz oyuncu, hırsız ile yaşadığı arbede sırasında ardından Boulares'in kolundan tuttu ve kaptırdığı telefonunu geri aldı.

Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

Eline aldığı telefon ile hırsıza saldıran Chenneour, yaşadıklarını "Sarsıldım ve o günden beri tedirgin hissediyorum. Kendimi savunacağımı kimse beklemiyordu fakat savundum" sözleriyle tarif etti.

Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

Genevieve Chenneour

Kafedeki diğer müşteriler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

Boulares, mahkemede yargılandı ve telefon çalmaya teşebbüs ettiğini itiraf etti.

Ünlü oyuncu Genevieve Chenneour, güpegündüz saldırıya uğradı

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Zacariah Boulares

Mahkemede "Suçluyum" ifadesini kullanan Boulares, daha önce pizzacıdaki bir müşterinin siyah deri çantasını çaldığını itiraf etti.

Sicili hayli kabarık olduğu öğrenilen hırsızın, 20 bin dolarlık Rolex marka saat çaldığı da tespit edildi.

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#İngiltere#Oyuncu#Genevieve Chenneour

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