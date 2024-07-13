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Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü

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#Alec Baldwin#Rust#DAVA
Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 11:42

Hollywood yıldızı Alec Baldwin 2021 yılında Rust adındaki filmin çekimleri sırasında sette, elinde filmde kullanılan silah kaza eseri ateş alınca filmin görüntü yönetmenini vurmuş, 42 yaşındaki Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti.

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Trajik kazanın ardından farklı gerekçelerle birçok dava açıldı, 2021’den beri devam eden süreç ise dün tamamlandı.

Daha önce görülen davada Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayla ilgili setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verilmişti.

Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü

Alec Baldwin'in kasıtsız adam öldürmekten yargılandığı davası, olayın yaşandığı New Mexico'da görüldü.

Dava, yargıcın aktör aleyhindeki davayı reddetmesi ve eyalet görevlilerinin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümcül şekilde vurulduğu film setinde gerçek mermilerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin kanıtları uygunsuz bir şekilde sakladığını tespit etmesinin ardından dramatik bir şekilde sona erdi.

Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü
Üç yıla yakın süren dava sürecinde ceza alıp hapse giren tek kişi setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed oldu

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KASITSIZ ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN AKLANDI

Duruşma başladıktan birkaç gün sonra davanın hakimi Mary Marlowe Sommer savunma lehine karar verdi ve Baldwin'e yönelik suçlamaların düşürülmesi gerektiğine hükmederek eyalet yönetiminin aktörün lehine olabilecek kanıtları gizlediğini tespit etti.

Bu kararla Baldwin'e karşı açılan kasıtsız adam öldürme davası da sona ermiş oldu.

Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü
Halyna Hutchins'ın ailesi, özellikle de kız kardeşi olaydaki diğer sorumluların ve Alec Baldwin'in de ceza alması için çok uğraşmıştı

Sommer, "Eyaletin kasıtlı olarak bilgi saklaması kasıtlı ve bilinçliydi," derken "Mahkemenin bu yanlışı düzeltmesinin bir yolu yok" şeklinde görüş bildirdi.

Hakim kararını açıklarken üç yıla yakındır dava süreçleri devam eden 66 yaşındaki Baldwin'in ağladığı ve avukatları ile eşi Hilaria Baldwin’e sarıldığı görüldü.

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Baldwin medyaya açıklama yapmadan hızla mahkemeden ayrıldı.

Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü
Alec Baldwin istemeden de olsa görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurduktan sonra olay yerine güvenlik güçlerini çağırırken bu şekilde fotoğraflanmış, bu görüntüler aylarca manşetlerde yer almıştı

KAZA NASIL YAŞANDI?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan gerçek mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve tetiği çekmediğini söylemişti.

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Baldwin ayrıca Hutchins'in ölümünde kusurlu olmadığını çünkü silahın gerçek mermi içerdiğini bilmediğini ve sette gerçek mermi olmaması gerektiğini savunmuştu.

Ünlü oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… Mahkeme son sözünü söyledi… Kararı duyunca karısına sarılıp gözyaşı döktü
Alec Baldwin karar açıklandıktan sonra önce avukatına sonra da eşi Hilaria Baldwin'e sarılıp gözyaşı döktü

Ancak New Mexico'daki savcılar Ekim ayında, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) testleri sırasında parçalanan silahı yeniden birleştirmek için adli uzmanları görevlendirdikten sonra yeni bulguların gün ışığına çıktığını söylemişti.

Kararın ardından isim vermeden Baldwin'i hedef alan ailesi “Halyna'nın ölümünden sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını dört gözle bekliyoruz” demişti.

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#Alec Baldwin#Rust#DAVA

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