ÃœnlÃ¼ oyuncu burun estetiÄŸi yaptÄ±rdÄ±, adeta hayatÄ± karardÄ±

Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktrisÂ Gao Liu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± burun estetiÄŸinin doku Ã§Ã¼rÃ¼mesine neden olmasÄ± sonucunu plastik cerrahi kurbanÄ± oldu.

Ã‡inâ€™in sosyal paylaÅŸÄ±m platformlarÄ±ndan Veyboâ€™da, Gao, 5 milyondan fazla takipÃ§isi bulunanÂ hesabÄ±ndan, geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n sonucuna iliÅŸkin fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±.

Ãœlkenin Guangdong eyaletine baÄŸlÄ± Guangcou kentindeki bir hastanede geÃ§irdiÄŸi 4 saatlik plastik cerrahi operasyonunun burnunda doku Ã§Ã¼rÃ¼mesine neden olduÄŸunu belirtenÂ Gao, "4 saatlik operasyonun kabusun baÅŸlangÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± beklemiyordum." ifadesini kullandÄ±.

Gao,Â burnunda oluÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ nedeniyle daha Ã¶nce imzaladÄ±ÄŸÄ± dizi anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu iÅŸten elde ettiÄŸi aylÄ±k 400 bin yÃ¼en (yaklaÅŸÄ±k 60 bin dolar) tutarÄ±nda Ã¼creti kaybettiÄŸini ve anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n ihlali sebebiyle 2 milyon yÃ¼en (yaklaÅŸÄ±k 308 bin dolar) tazminat Ã¶demek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Ã–te yandan oyuncu dokularÄ±ndaki hasarÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden tedavisini saÄŸlayacak olan operasyonu da ancak bir yÄ±l sonra yaptÄ±rabilecek.

HASTANE PERSONELÄ°NE SORUÅžTURMA AÃ‡ILDIÂ

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n tavsiyesiyle gittiÄŸi plastik cerrahi hastanesinin ameliyat konusunda yetkin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ Ã‡inli sanatÃ§Ä±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± binlerce yorum aldÄ±.

Ã‡inÂ basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re,Â Guangcouâ€™daki hastane personeline soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Ã‡inâ€™de plastik cerrahi operasyonlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± klinik sayÄ±sÄ± 2019'da 60 bini geÃ§miÅŸti.