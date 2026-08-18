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Ünlü oyuncu 36 yaşında vefat etti

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#Hayden Panettiere#Ünlü Oyuncu#Cinayet Şüphesi
Ünlü oyuncu 36 yaşında vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 07:00

HEROES ve Nashville dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD’li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

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Panettiere’nin ölüm nedeni belirsizliğini korurken polis yetkilileri, ön soruşturmanın ‘cinayet şüphesi veya şüpheli bir duruma işaret etmediğini’ açıkladı. Ünlü oyuncunun 12 yaşındaki kızı Kaya’nın babası Wladimir Klitschko’dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu, mayıs ayında verdiği bir röportajda “Bir kapıyı kapattım ve başka bir kapı açıldı... Tüm o heyecan verici olasılıkları hissedebiliyorum. Yaşayacak çok daha fazla şeyim olduğunu hissediyorum” diye konuşmuştu.

 

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#Hayden Panettiere#Ünlü Oyuncu#Cinayet Şüphesi

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