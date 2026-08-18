Ünlü oyuncu 36 yaşında vefat etti

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Panettiere’nin ölüm nedeni belirsizliğini korurken polis yetkilileri, ön soruşturmanın ‘cinayet şüphesi veya şüpheli bir duruma işaret etmediğini’ açıkladı. Ünlü oyuncunun 12 yaşındaki kızı Kaya’nın babası Wladimir Klitschko’dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu, mayıs ayında verdiği bir röportajda “Bir kapıyı kapattım ve başka bir kapı açıldı... Tüm o heyecan verici olasılıkları hissedebiliyorum. Yaşayacak çok daha fazla şeyim olduğunu hissediyorum” diye konuşmuştu.