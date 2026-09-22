Ünlü modelin evlat acısı... Cindy Crawford’ın oğlu hayatını kaybetti

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DÜNYACA ünlü model Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu Presley Walker Gerber, önceki gün ABD’nin Los Angeles kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre 27 yaşındaki Gerber’in ölüm nedeni, otopsi işlemleri tamamlanmadığı için henüz belirlenmedi. Ailenin temsilcisi yaptığı açıklamada “Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor” ifadelerini kullandı. Cindy Crawford ve Rande Gerber’in iki çocuğundan biri olan Presley, annesi ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi modellik yapıyordu. İlk podyum deneyimini 16 yaşındayken Moschino için yaşayan Gerber, kariyeri boyunca Burberry, Dolce&Gabbana ve Bottega Veneta gibi dünyaca ünlü markalarla çalışırken, 2018 yılında annesiyle birlikte Pepsi’nin Super Bowl reklamında da rol aldı.

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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Presley Gerber, son yıllarda ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelesi hakkında kamuoyuna açık şekilde konuşmuştu. 2023’te katıldığı bir podcast programında, depresyon ve ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilere kendi deneyimleri üzerinden yardımcı olmak istediğini söylemişti. Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ceza alan Gerber’in alkolle ilgili sorunları da kamuoyuna yansımıştı. Kız kardeşi Kaia Gerber de yakın zamanda Vogue’a verdiği röportajda ağabeyinin bağımlılıkla mücadelesinden söz ederken, ailede yaşanan bu sürecin herkesin önceliklerini değiştirdiğini belirtmişti.