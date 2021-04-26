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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26.04.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Ünlü modacı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

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Ünlü modacı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü modacı Alber Elbaz, 59 yaşında hayatını kaybetti. Elbaz'ın ölüm nedeninin Kovid-19 olduğu açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 59 yaşındaki modacı Alber Elbaz koronavirüse yenik düştü.

Elbaz, Meryl Streep'ten ABD'li şarkıcı Beyoncé'ye kadar pek çok ünlü isim için kıyafet tasarlamıştı.

Streep, 2012 yılında The Iron Lady filmindeki rolü ile Oscar ödülü kazandığında Elbaz'ın tasarladığı elbiseyi giyiyordu.

Ünlü modacı Kovid-19dan hayatını kaybetti

Kim Kardashian ve Sarah Jessica Parker gibi ünlü isimler modacının ölümü üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

ALBER ELBAZ KİMDİR?

6 Şubat 1961'de Fas'ın Kazablanka şehrinde dünyaya gelen Alber Elbaz, İsrail'de büyümüştü.

Ünlü modacı Kovid-19dan hayatını kaybetti

Daha sonra New York'a taşınan modacı, kariyerinin ilerleyen yıllarında Paris'e yerleşmiş, burada Guy Laroche ve Rive Gauche gibi isimlerle çalışmıştı.

Uzun yıllar Lanvin'de çalışan Elbaz, 2015'te buradan ayrılmış ve 'AZ Factory' isimli bir marka kurmuştu.

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