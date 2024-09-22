Ünlü milyarderin öldüğü kazada yeni sır perdesi... Enkazda ne gizli: Su geçirmez kasalar içinde şifreli sabit diskler...

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Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının da aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yat kazası ile ilgili yeni iddialar dünya gündemine bomba gibi düştü.

BATIK TEKNENİN ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Geçtiğimiz ay alabora olan 40 milyon dolarlık yatın içinde son derece gizli belgeler ve yabancı hükümetlere ait gizli verilerin olduğu düşünülüyor. ABD'li yayın kuruluşu CNN'e konuşan kaynaklar İtalyan savcıların batık teknenin etrafında güvenliğin artırılması emrini verdiğini söyledi.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, yatın enkazını inceleyen dalgıçlar, su geçirmez kasalarda hassas istihbarat verileri bulunduğunu bildirdiler. Kurtarma operasyonunda yer alan bir yetkili ise Batılı istihbarat servislerine bağlı hassas veriler de dahil olmak üzere son derece gizli bilgilerin şifreli bir sabit diskin içinde depolandığını öne sürdü.

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2 İNGİLTERE BAŞBAKANINA DANIŞMANLIK YAPTI

Alabora olan lüks yatın sahibi İngiliz milyarder Mike Lynch, 'Darktrace' isimli siber güvenlik şirketi aracılığıyla İngiliz, Amerikan ve diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içindeydi. Lynch ayrıca iki İngiliz başbakanına bilim, teknoloji ve siber güvenlik konularında danışmanlık yaptı.



Mike Lynch/AP

ONLİNE DEPOLAMA SİSTEMLERİNE GÜVENMEDİĞİ İÇİN YANINDA TAŞIYORDU

CNN'de yer alan habere göre, kazadan sağ kurtulanlardan biri savcılara 'İngiliz Steve Jobs' lakaplı Lynch'in online depolama hizmetlerine güvenmediğini ve bu nedenle gittiği her yere veri sürücülerini götürdüğünü iddia etti. Şifreli sabit diskin su geçirmez bir kasa içinde, yatın gizli bir bölmesinde yer aldığı düşünülüyor.

RUSYA VE ÇİN'İN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR

Gizli bilgilerin içeriği henüz bilinmiyor ancak söz konusu bilgilerin Rusya ve Çin gibi yabancı hükümetlerin ilgisini çekebileceği düşünülüyor. Savcılar bu yüzden yatın hem su üstü hem de su altı gözetimiyle korunmasını talep etti.

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Sicilya Sivil Savunma Otoritesi'nden bir etkili CNN'e güvenlik önlemlerini doğrulayarak "Enkaz kaldırılıncaya kadar ek güvenlik önlemler talep edildi ve uygulandı." ifadelerini kullandı.



İçinde mürettebat dahil 22 kişinin bulunduğu “Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yat, 19 Ağustos Pazartesi günü 05.00 sıralarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı.

Yatın sahibi olan Mike Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmış, 7 kişi ise kaybolmuştu.

Başlatılan arama çalışmalarında yatın aşçısı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.



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Başsavcı Ambrogio Cartosio, kaza sonrası "kusurlu gemi kazası" ve "kasıtsız insan öldürme" ihtimalleri üzerinde durduklarını açıklamıştı.

Yetkililer ayrıca, ilk günlerde teknenin batmasına bir su hortumunun neden olduğu düşünülse de esasında nedenin muhtemelen ‘downburst’ olarak adlandırılan aşağı yönlü şiddetli ve lokal hava akımı vakası olduğunu belirtti.

Enkazda yapılan incelemeler teknenin sağ tarafı üzerine devrildiğini, hayatını kaybeden kişilerin ise muhtemelen kaçmaya çalıştıkları için sol tarafta bulunduğunu gösterdi.