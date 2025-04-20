Ünlü milyarder evleniyor... Tüm kent alarmda! 3 gün 3 gece yıldızlar geçidi olacak

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, çok sayıda iş insanı, politikacı ve sanatçının katılacağı düğün için kent adeta alarma geçmiş durumda.

EN ÜNLÜ OTELLER DOLU

Şehrin en ünlü otelleri Gritti Palace, Aman Venice ve The St Regis tamamen dolu.

Venedik’te bir Türk yatırımı olan ve dünyanın en lüks otellerinden biri kabul edilen San Clemente Palace da bu masalsı düğünün ev sahiplerinden biri olacak.

Gözden Kaçmasın Jeff Bezos’un masalsı düğününe Türk dokunuşu Haberi görüntüle

Otellerdeki gecelik oda fiyatlarının 3 bin 200 dolardan başladığı belirtiliyor.

VENEDİK ÜNLÜ VE ZENGİNLER ARASINDA ÇOK POPÜLER

Bu sayede Bezos-Sanchez çifti Venedik'te düğün yapan ünlüler kervanına da katılmış olacak.

Daha önce 2014 yılında insan hakları avukatı Amal Clooney ve aktör eşi George Clooney; 2021'de de dünyanın en değerli şirketi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault'un oğullarından Alexandre Arnault ve eşi Geraldine Guyot, burada evlenmişti.

Haberin Devamı

DAVETLİ LİSTESİ NETLEŞİYOR

Bezos-Sanchez çiftinin düğünü, davetli listesiyle de tam bir yıldızlar geçidi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 200 kişilik davetli listesinde olduğu söylentiler arasında.

Listede ayrıca Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Barbra Streisand ve Leonardo DiCaprio gibi Hollywood ünlüleri, Vogue yayın yönetmeni Anna Wintour, iş dünyasının devleri Bill Gates ve Barry Diller gibi konuklar da var.

Sanchez'in birden fazla kıyafet giyeceği ancak Wintour'un tavsiyesiyle gelinliğini Amerikalı modacı Oscar de la Renta'dan aldığı da gelen bilgiler arasında.

26-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve birden fazla etkinliği içerecek olan düğün organizasyonunda mutlu çifte ve konuklara 200 kişilik bir ekip destek olacak.

NİKAH GÖZLERDEN UZAKTA ÖZEL BİR ADADA

Çiftin nikâh için özel bir ada olan San Giorgio Maggiore'yi seçtiği tahmin ediliyor. Gözlerden uzak bir doğa harikası olan ada, geçmişte San Giorgio Manastırı'yla tanınırken şu an Cini Vakfı'na ev sahipliği yapıyor.

Vakfın sözcüsü nikâhın burada yapılacağı iddialarını doğrulamadı ancak reddetmedi de. Ne var ki sözcünün yorum yapmaktan kaçınması bir teyit olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

Öte yandan Venedik Belediyesi'nden bir kaynak, Bezos'un geçtiğimiz hafta olası mekânları dolaşmak ve Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ile görüşmek için şehre gittiğini öne sürdü.

Nitekim 61 yaşındaki Bezos ve 55 yaşındaki Sanchez, geçen hafta önce Venedik'te ardından Milano'da görüntülendi. Sanchez'in ellerindeki ünlü İtalyan markalara ait alışveriş torbaları dikkat çekti.

Bezos'un "mahremiyet konusunda çok kaygılı" olduğu ve Cini'nin düğünü meraklı gözlerden koruyacak adreslerin başında geldiği de belirtiliyor.

TURİZM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, halka açık alanların girişe kapatılmayacağını, turistlerin Venedik'te gönüllerince gezmeye devam edebileceğini belirtti.

Bir kaynak, "Herkes düğünün kaos yaratacağını düşünüyor ama şehri bu süreçte açık tutmak için planlama devam ediyor. Taksiler hizmete açık olacak. İnsanlar gezip dolaşabilecek. Bu çok iyi planlanmış, çok özel bir etkinlik olacak" dedi.

Haberin Devamı

GÜVENLİK ENDİŞELERİNE MAHAL YOK

Cini Vakfı burada daha önce iki kez G7 zirvesine ev sahipliği yaptı ve François Mitterrand, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jimmy Carter gibi liderleri ağırladı.

Bir başka deyişle buranın, üst düzey güvenlik önlemleri gerektiren etkinlikler için ne kadar uygun olduğu defalarca kanıtlandı.

Başkan Trump'ın düğüne iştirak etmesi halinde doğacak güvenlik endişeleri de adanın seçilmesiyle bertaraf edilmiş olacak.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Ada sadece gözlerden uzak değil, adeta bağımsız bir toprak" dedi.

Daha önce nikahın Bezos'un 500 milyon dolarlık süper yatı Koru'da yapılacağı da öne sürülmüştü. Bu iddia yalanlandı ancak yatın düğün sırasında Venedik Lagünü'ne demirleyeceği ve partilerin en azından birinin burada yapılacağı söyleniyor. 127 metre uzunluğundaki Koru, dünyanın en büyük yatı olmanın yanı sıra Bezos'un Sanchez'e evlenme teklif ettiği yer olarak da çiftin ilişkisinde önemli bir rol oynuyor.

DÜĞÜNÜN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlerde, düğünün maliyetinin 500 milyon dolar olacağı bildirilmiş, Bezos bu iddiaları yalanlamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir düğün organizatörü, Daily Mail'e, "Venedik'te yarım milyon dolara da gayet güzel bir düğün yapabilirsiniz. Ama ben tavanın değil tabanın 30 milyon dolar olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Organizatör şöyle devam etti: "Ünlüleri ve sahne alacak diğer kişileri, özel jetleri, kalacak yerleri ve en önemli kriter olan gizliliği eklediğinizde bu toplam kolayca artabilir. Birçok milyarder gibi Bezos da bunu bir kültürel olay ve bir istihdam imkânı olarak görecektir. Jeff Bezos'sanız aşırı diye bir şey yoktur. Her zaman bir üstü vardır."

Haberin Devamı

Öte yandan düğünün 30 milyon dolara mal olmasının imkânsız olduğunu, bu rakamın çok abartılı olduğunu söyleyenler de mevcut.