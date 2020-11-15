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Haber Giriş: 15.11.2020 - 21:35 | Son Güncelleme:

Ünlü manken morga girip cenazelerin fotoğraflarını paylaştı

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Ünlü manken morga girip cenazelerin fotoğraflarını paylaştı
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Rus model Olga Kagarlitskaya, Samara şehrinde Covid-19 sonucu ölen babasının cenazesini almak için girdiği morgdan dehşet verici fotoğraflar paylaşıp, sağlık yetkililerinin koronavirüs bağlantılı ölümleri gizlediğini öne sürdü.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki Olga Kagarlitskaya, Rusya'nın güneybatısındaki Samara şehrinde vefat eden babasının cenazesini teslim almak üzere morga girdi.

Doktor olan babası Gennady Kegarlitsky, muhtemelen Covid-19 hastalarını ambulansla hastaneye taşırken, koronavirüsle enfekte oldu ve hayatını kaybetti.

Habere göre; 2005 yılında 'Miss Samara Güzeli' seçilen kızı Olga, ceset torbalarını görmesini engellemek isteyen morg çalışanlarını umursamadı ve içeri girdi.

Bir video yayınlayan Olga Kagarlitskaya, Samara'da resmi istatistiklerimize göre yedi ölü var. Fakat burada yediden fazla var" ifadesini kullandı.

Ünlü manken morga girip cenazelerin fotoğraflarını paylaştı

Olga'nın anlatımına göre; sonrasında morg personeli kendisine ziyareti sırasında 50'yi aşkın cesetle ilgilendiklerini söyledi.

Kendi giyim markası olduğu belirtilen Rus model, devletin ailelere yaklaşık 230 bin lira tazminat ödememek için babası gibi görev başında koronavirüs sonucu ölen sağlıkçıları gizlemeye çalıştığını savundu.

RUSYA'DA DA DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Rusya'da bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 352 olarak verildi. Vaka sayısı ise 22 bin 572 olarak kayıtlara girdi.

Koronavirüs salgınının başından bu yana Rusya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 33 bin 186.

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