Dünya Haberleri

Ünlü Louvre Müzesi güpe gündüz soyuldu! Paha biçilmez mücevherleri 7 dakikada çaldılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 13:36

Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin gündüz gözüne soyulduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'a geldiği belirtilen soyguncular, burada paha biçilemeyen mücevherleri çalarak kayıplara karıştır. Fransa İçişleri Bakanı soygunun 7 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirtirken müze ziyaretçilere kapatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Louvre müzesinin soyulduğu ortaya çıktı. Pazar günü müzeye giren motorlu testereli soyguncuların mücevherleri çaldığı ve bunun sonucunda dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin ziyaretçilere kapatıldığı aktarıldı.

AFP'ye göre hırsızların yerel saat ile 09:30-09.40 asında soygunu gerçekleştirdiği belirtildi. 

Ayrı bir polis kaynağı, soyguncuların küçük motorlu testerelerle donatılmış bir scooter'a binerek hedefledikleri odaya bir yük asansörü kullanarak ulaştıklarını söyledi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'de X hesabından Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını doğruladı.

Bakan Dati "Bu sabah Louvre Müzesi'nin açılışında bir soygun gerçekleşti. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim." diye yazdı. 

Louvre Müzesi, X'te yaptığı açıklamada, "istisnai sebeplerden ötürü" bir günlüğüne kapılarını kapattığını duyurdu.

1600'lü yılların sonlarında Fransa krealı XIV. Louis'in burayı terk edip Versay Sarayı'na yerleşmesine kadar Fransız krallarının ikametgahı olan Louvre, düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olarak listeleniyor. Sergi alanı geçen yıl dokuz milyon ziyaretçiyi ağırladı.

FRANSIZ BAKAN: SOYGUN 7 DAKİKADA TAMAMLANDI 

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Pazar günü Paris'teki Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu söyledi.

AFP haberine göre Bakan, Fransız haber kuruluşları France Inter, France Info ve Le Monde'a yaptığı açıklamada, üç veya dör t"hırsızın sergi alanında bulunan "Gallerie d'Apollon" (Apollon'un Galerisi) adlı mekandaki iki sergide bulunan mücevherleri çaldığını ve soygunu sadece yedi dakikada tamamladıklarını söyledi.

#Louvre Soygunu#Napolyon'un Mücevherleri#Paris'te Soygun

