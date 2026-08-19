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Ünlü işinsanı kurtarıldı... Komşuda Türk bayraklı gemi battı

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#Yunanistan#İşinsu Kestelli#Fleves Adası
Ünlü işinsanı kurtarıldı... Komşuda Türk bayraklı gemi battı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

YUNANİSTAN’ın Saronik Körfezi’nde Türk bayraklı bir katamaranın su alması sonucu yaşanan kazada, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile beraberindeki 9 kişi ölümden döndü.

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Katamaranda bulunan kişilerin tamamı ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yerel medyaya göre, kaza, 14 Ağustos Cuma günü Atina’nın güneyindeki Fleves Adası’nın batısında meydana geldi. Çift gövdeli katamaran, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

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Ünlü işinsanı kurtarıldı... Komşuda Türk bayraklı gemi battı

Teknenin kısa sürede yarı batık hale gelmesi üzerine Yunanistan Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarılan 10 kişi Vouliagmeni Marinası’na götürüldü. Kestelli’nin kazadan sonra Türkiye’ye döndüğü ve sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay sırasında bölgede şiddetli rüzgârların etkili olduğu, bu yüzden geminin su almış olabileceği değerlendiriliyor.

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Ünlü işinsanı kurtarıldı... Komşuda Türk bayraklı gemi battı

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#Yunanistan#İşinsu Kestelli#Fleves Adası

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