Ünlü işinsanı kurtarıldı... Komşuda Türk bayraklı gemi battı

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Katamaranda bulunan kişilerin tamamı ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yerel medyaya göre, kaza, 14 Ağustos Cuma günü Atina’nın güneyindeki Fleves Adası’nın batısında meydana geldi. Çift gövdeli katamaran, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

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Teknenin kısa sürede yarı batık hale gelmesi üzerine Yunanistan Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarılan 10 kişi Vouliagmeni Marinası’na götürüldü. Kestelli’nin kazadan sonra Türkiye’ye döndüğü ve sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay sırasında bölgede şiddetli rüzgârların etkili olduğu, bu yüzden geminin su almış olabileceği değerlendiriliyor.

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