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Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti

#Glen De Vries#Uçak Kazası#Blue Origin
Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerden birinin ünlü iş insanı Glen de Vries olduğu ortaya çıktı. Vries geçen ay uzay yolculuğuna çıkan isimlerden biriydi.

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Geçen ay Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzaya giden Amerikalı iş adamı Glen de Vries'in içinde bulunduğu küçük uçak, New Jersey'de düştü.

Kazada 49 yaşındaki Glen de Vries ve uçakta yanında bulunan 54 yaşındaki bir kişi daha hayatını kaybetti.

Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti


ÖLDÜĞÜNÜ UZAY YOLCULUĞUNU DÜZENLEYEN ŞİRKET DUYURDU

Ünlü iş insanının hayatını kaybettiği haberi, uzay yolculuğunu düzenleyen şirketin sosyal medya hesabından geldi. Yapılan paylaşımda "Ekibimize büyük enerji katan Vries'in ölümüyle sarsıldık." denildi.

Vries'in yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı olduğu Dassault Systèmes'ın sözcüsü ise "Glen'i gerçekten özleyeceğiz, ancak paylaştığımız hayalleri devam ediyor. Yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki ilerlemeyi onun kadar tutkuyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti

BİR AY ÖNCE UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKMIŞTI

Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformlarından birinin kurucu ortağı olan Vries Bir ay önce 4 kişiyle birlikte uzay yolculuğuna çıkmış ve burada, "Uzay Yolu" dizisinde Kaptan Kirk ismiyle tanınan 90 yaşındaki William Shatner'a eşlik etmişti. 

Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti

New Jersey Eyalet Polisi, eğitim ve eğlence amaçlı uçuşlar için kullanılan dört kişilik uçağın Perşembe öğleden sonra New York şehrinin yaklaşık 40 mil kuzeybatısındaki Hampton Township'te ormanlık bir alana düştüğünü söyledi.

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Ünlü iş adamı hobi olarak pilotluk yapıyordu.

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