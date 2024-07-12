Ünlü futbolcu rakip taraftarla yumruk yumruğa

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Charlotte kentindeki Bank of America Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından, Uruguay’ın dünyaca ünlü futbolcusu Darwin Nunez, tribündeki eşi ve çocuğunun rakip taraftarlar tarafından taciz edildiğini görünce koşarak tribüne çıktı.

Nunez, Kolombiyalı taraftarlarla yumruk yumruğa kavga ederken, Uruguaylı diğer futbolcular da takım arkadaşlarını korumak için tribüne çıkıp rakip taraftarlarla kavga etti. Kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede bastırıldı ve Nunez’in eşi ile çocuğu daha sonra tribünden saha içine alındı. Uruguaylı futbolcu, olaylar sırasında büyük korku yaşayan küçük çocuğunu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Olaylı maçta Kolombiya, Uruguay’ı 1-0 yenerek, Arjantin ile final oynayamaya hak kazandı.