×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü futbolcu rakip taraftarla yumruk yumruğa

Güncelleme Tarihi:

#ABD #Kupa Amerika#Taraftar
Ünlü futbolcu rakip taraftarla yumruk yumruğa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

ABD’de düzenlenen Kupa Amerika’da, Uruguay ile Kolombiya arasında oynanan yarı final maçı sonrası izleyenleri dehşete düşüren tribün olayları yaşandı.

Haberin Devamı

Charlotte kentindeki Bank of America Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından, Uruguay’ın dünyaca ünlü futbolcusu Darwin Nunez, tribündeki eşi ve çocuğunun rakip taraftarlar tarafından taciz edildiğini görünce koşarak tribüne çıktı.

Ünlü futbolcu rakip taraftarla yumruk yumruğa

Nunez, Kolombiyalı taraftarlarla yumruk yumruğa kavga ederken, Uruguaylı diğer futbolcular da takım arkadaşlarını korumak için tribüne çıkıp rakip taraftarlarla kavga etti. Kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede bastırıldı ve Nunez’in eşi ile çocuğu daha sonra tribünden saha içine alındı. Uruguaylı futbolcu, olaylar sırasında büyük korku yaşayan küçük çocuğunu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Olaylı maçta Kolombiya, Uruguay’ı 1-0 yenerek, Arjantin ile final oynayamaya hak kazandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Kupa Amerika#Taraftar

BAKMADAN GEÇME!