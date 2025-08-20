Ünlü Fransız içerik üreticisi canlı yayında öldü: Üzeri tamamen yorganla örtülüydü... 'Tam bir dehşet'

Haberin Devamı

İnternet üzerinde Jean Pormanove ismiyle tanınan Raphael Graven, Fransa'da kiraladığı bir evde ölü olarak bulundu. Graven'ın meslektaşı Owen Cenazandotti, 46 yaşındaki yayıncının vefat haberini sosyal medya paylaşımı ile teyit etti.

Cenazandotti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve uykusunda son nefesini verdiği videoyu paylaşmamanızı rica ediyorum. Kardeşim, yoldaşım, hayat arkadaşım, 6 yıldır yan yana, hiç bırakmadan... Seni seviyorum kardeşim ve seni çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Graven'ın son anlarının, daha sonra kaldırılan 10 günlük bir yayın sırasında kayda geçtiği anlaşıldı. Oyuncu ve ekibinin, bu tür aşırılık içeren ve zorlu yayınlar yapması izleyicileri tarafından bilinen bir durumdu.

Raphael Graven

TAMAMEN YORGANLA ÖRTÜLMÜŞTÜ

Le Parisien gazetesinin haberine göre, olay anına ilişkin görüntülerde Graven'ın, yüzüstü bir şekilde yattığı ve neredeyse tamamen bir yorganla örtülü olduğu görüldü. Yayındaki diğer kişiler, uyandıklarında Graven'ın "son derece tuhaf bir pozisyonda" olduğunu fark etti. Graven’a seslenerek dikkatini çekmeye çalışan arkadaşları, daha sonra yayını bir açıklama yapmadan sonlandırdı.

Nice Savcılığı, Graven'ın ölüm nedenini netleştirmek amacıyla resmi bir soruşturma başlattı. Savcılık, kesin sebebi belirlemek için otopsi yapılması talimatını verdi. Yapılan ilk açıklamalarda, ölümle ilgili olarak "şüpheli bir duruma" rastlanılmadığı bilgisi paylaşıldı.

YAYINLARDA KÖTÜ MUAMELE

Fransız yayıncının, canlı yayınlar esnasında sıklıkla aşağılandığı ve çeşitli kötü muamelelere maruz kaldığı izleyicilerce biliniyordu. Daha önceden yayınlanan video kliplerde, gruptaki diğer erkeklerin Graven’i dövdüğü, boğazını sıktığı ve paintball tabancasıyla ateş ettiği görülmüştü.

New York Post'un haberinde, Fransa Dijital Sektörden Sorumlu Devlet Bakanı Chappaz'ın, Graven'ın ölümünü "tam bir dehşet" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Chappaz, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılması konusundaki sorumluluğu isteğe bağlı değildir: kanundur. Bu konudaki bir başarısızlık en kötü sonuçlara yol açabilir ve Fransa'da, Avrupa'da ya da başka hiçbir yerde kabul edilemez" dedi.

Bakan Chappaz, konuyu Fransız medya düzenleyicisi Arcom ve çevrimiçi içerik şikayet sistemi Pharos’a ilettiğini de sözlerine ekledi.

KICK'İN TEPKİSİ

Jean Pormanove’un ürettiği içerikleri paylaştığı canlı yayın platformu Kick, ünlü yayıncının ölümü üzerine bir açıklama yaptı. Platform, Graven'ın yayın sırasında ölümünü, kendi topluluk kuralları çerçevesinde incelemeye aldığını duyurdu.

BBC'ye demeç veren Kick sözcüsü, platformun "içerik üreticilerini korumak için tasarlanmış" yönergelere sahip olduğunu vurgulayarak, "Platformumuz genelinde bu standartları korumaya kararlıyız" mesajını iletti.

Kick’in hizmet şartları, yayıncıların "kendine zarar verme veya aşırı şiddet içeren" ve "yasadışı faaliyetleri teşvik eden" içerikleri yayınlamasını açıkça yasaklıyor.

CENAZE MASRAFLARINI DRAKE VE ADIN ROSS ÜSTLENDİ

Kick'in elçisi olarak görev yapan ünlü ABD'li yayıncı Adin Ross ve rapçi Drake ise Graven’ın cenaze masraflarını üstleneceklerini duyurdu.

Ross, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç ve iğrenç. Bu olayın dışında kalan herkes ağır sonuçlarla karşılaşmayı hak ediyor. Az önce Drake ile konuştum. Drake ve ben cenaze masraflarını karşılayacağız, bu hayatını geri getirmeyecek, en azından yapabileceğimiz bu. Dualarımız Jean'ın ailesiyle olsun" ifadelerini kullandı.