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Ünlü filmin yapımcısından Elon Musk'a dava

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#Elon Musk#Tesla#Blade Runner 2049
Ünlü filmin yapımcısından Elon Muska dava
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 15:38

Bilimkurgu filmi Blade Runner 2049'un yapımcıları, Elon Musk ve Tesla'ya, filmin görüntüleri yasa dışı kullanma suçlamasıyla telif hakkı davası açtı.

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Dünyaca ünlü 'Blade Runner 2049’ filminin yapımcıları telif hakkı ihlali nedeniyle Elon Musk'a dava açtı.

ABD'de ‘Blade Runner 2049’ filminin yapım şirketi, Tesla'nın ‘Robotaxi’ adlı sürücüsüz aracının tanıtımı için filmden görüntülerin yasa dışı kullanıldığı suçlamasıyla Amerikalı milyarder Elon Musk'a, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ve bir film dağıtım şirketine telif hakkı ihlali davası açtı.

Musk'ın filmden görüntüleri kullanma talebini ‘bazen nefret söylemine varan politik, kaprisli ve keyfi davranışları’ nedeniyle reddettiklerini ifade eden şirket yetkilileri, telif hakkı ihlali gerekçesiyle Musk'a, Tesla'ya ve bir film dağıtım şirketine dava açtıklarını duyurdu.

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#Elon Musk#Tesla#Blade Runner 2049

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