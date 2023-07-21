Ünlü fenomen Justyn Vicky kaldırdığı halterin altında kalarak can verdi!

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki vücut geliştirici, beslenme danışmanı ve kişisel antrenör, 15 Temmuz'da The Paradise Bali spor salonunda kuvvet antrenmanı yapıyordu.
HALTERİN ALTINDA KALDI
210 kg squat-press yapmaya çalıştığı sırada, ağır çubuk omuzlarındayken bacaklarını kaldırmaya çalışan Vicky dik durmakta zorlandı ve arkasındaki gözcünün yardımına rağmen halterin altında kaldı.
ARKADAŞLARINI DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARIYORMUŞ
Doktorlar tüm çabalarına rağmen Vicky'i kurtaramadıklarını açıklarken, fitness fenomeninin ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı. Ailesi, arkadaşları ve takipçileri sosyal medyadan binlerce taziye mesajı yayınlarken Gede Sutarya isimli bir yakını "Vicky iyi ve kibar bir insandı. Her zaman spor salonundaki arkadaşlarına dikkatli olmalarını söylerdi. Yeteneklerimizi sadece kendimiz ölçebiliriz. " dedi.
33 yaşındaki genç adamı hayattan koparan kazanın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Kan donduran görüntülerde Vicky'nin halteri kaldırmakta zorluk çektiği görülürken, halterin bir anda ensesine çarparak başını korkunç bir açıyla öne doğru ittiği görülüyor.