Ünlü fenomen Justyn Vicky kaldırdığı halterin altında kalarak can verdi!

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki vücut geliştirici, beslenme danışmanı ve kişisel antrenör, 15 Temmuz'da The Paradise Bali spor salonunda kuvvet antrenmanı yapıyordu.

HALTERİN ALTINDA KALDI

210 kg squat-press yapmaya çalıştığı sırada, ağır çubuk omuzlarındayken bacaklarını kaldırmaya çalışan Vicky dik durmakta zorlandı ve arkasındaki gözcünün yardımına rağmen halterin altında kaldı.



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Çaresiz arkadaşları hemen yanına koşup genç adamı hastaneye kaldırsa da ensesine düşen halter nedeni ile boynu kırılan ve kalbine, ciğerlerine bağlanan hayati sinirlerde sıkışma meydana gelen Vicky alındığı acil ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARINI DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARIYORMUŞ

Doktorlar tüm çabalarına rağmen Vicky'i kurtaramadıklarını açıklarken, fitness fenomeninin ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı. Ailesi, arkadaşları ve takipçileri sosyal medyadan binlerce taziye mesajı yayınlarken Gede Sutarya isimli bir yakını "Vicky iyi ve kibar bir insandı. Her zaman spor salonundaki arkadaşlarına dikkatli olmalarını söylerdi. Yeteneklerimizi sadece kendimiz ölçebiliriz. " dedi.



Paradise Bali spor salonu da kaybettikleri antronörleri için yayınladıkları taziye mesajında "Mirasın, dokunduğun sayısız hayat, ilham verdiğin dönüşümler ve birlikte geçirdiğimiz her an sevgi ve tutku ile anılacak. Huzur içinde yat, sonsuza dek kalbimizde kalacaksın" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki genç adamı hayattan koparan kazanın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Kan donduran görüntülerde Vicky'nin halteri kaldırmakta zorluk çektiği görülürken, halterin bir anda ensesine çarparak başını korkunç bir açıyla öne doğru ittiği görülüyor.