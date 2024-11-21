Ünlü doktora önemli atama... Trump: Doktor Öz Amerika’yı tekrar sağlıklı yapacak

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Türk-Amerikan Doktor Mehmet Öz’ü federal sağlık hizmetleri olan Medicare ve Medicaid’in müdürlüğüne aday gösterdiğini duyurdu. “Amerika bir sağlık krizi ile karşı karşıya ve Amerika’yı tekrar sağlıklı hale getirmek için Dr. Öz’den daha nitelikli ve yetenekli bir doktor olmayabilir” diyerek kararını duyuran Trump, Dr. Öz’ün onlarca yıldır sağlıklı yaşama kampanyasının ön saflarında mücadele eden “seçkin bir doktor, kalp cerrahı, mucit ve dünya klasında bir iletişimci” olduğunu söyledi.

MİLYONLARA HİZMET EDECEK

ABD’de Medicare, 65 yaş ve üzeri bireylere hastane bakımı, evde sağlık hizmetleri, doktor ziyaretleri, ayakta tedavi ve tıbbi ekipman gibi konularda federal yardım sağlarken; Medicaid de düşük gelirli vatandaşlar ve aileler için sağlık hizmetleri sağlayan bir sistem. ABD’de 66 milyondan fazla kişi Medicare’den faydalanırken, 90 milyondan fazla kişi de Medicaid’e kayıtlı.

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TV PROGRAMIYLA ÜNLÜ OLMUŞTU

ABD Senatosu’nun adaylığını onaylaması halinde Doktor Öz, bu göreve getirilmiş ilk Türk olacak. Öz, 2009 yılında başlattığı “The Dr. Oz Show” isimli televizyon programıyla Amerika çapında üne kavuşmuştu. 2022 yılında Pensilvanya’dan senatör adayı olan ve seçimlerde Trump’ın desteğini kazanan Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’a kaybetmişti. Türkiye karşıtı lobi grupları Öz’e karşı kampanya yürütmüştü.

GÜREŞ YÖNETİCİSİ EĞİTİM BAKANI ADAYI

Trump’ın Eğitim Bakanlığı için uygun gördüğü Linda McMahon da tartışmalara neden oldu. WWE isimli Amerikan güreşi şirketinin kurucularından olan McMahon, bu firmanın CEO’luğunu üstlenmişti. 15 yıl önce şirketten ayrılan ve Cumhuriyetçi Parti’ye onlarca milyon dolar bağışta bulunan milyarder McMahon, Trump’ın geçiş ekibinin eş başkanlığını yürütüyordu. Linda ve eşi Vince McMahon’a karşı WWE çalışanlarına kötü muamele ettikleri için adli bir soruşturma yürütülüyor. Ayrıca Vince McMahon’a yönelik cinsel taciz ve insan ticaretiyle ilgili bir soruşturma da halihazırda yürütülmekte.

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YAHUDİ MİLYARDER TİCARET BAKANI ADAYI

Trump’ın geçiş ekibinin eş başkanı Yahudi milyarder iş adamı Howard Lutnick, Ticaret Bakanı adayı olarak gösterildi. Kararını yazılı duyuran Trump, “Howard, Amerika’nın bugüne kadar gördüğü en harika yönetimi yaratmamıza yardımcı olacak en gelişmiş süreci ve sistemi yarattı” dedi. Cantor Fitzgerald isimli finans kuruluşunun CEO’su olan Lutnick, Trump’ın 7 Ekim’in yıl dönümünde kipa takarak ziyaret ettiği New York Chabad-Lubavitch cemaati mezarlığında Trump’ın hemen yanı başındaydı. Lutnick, Trump’a destek vermesinin en büyük faktörünün 7 Ekim’den sonra Cumhuriyetçi adayın İsrail’e verdiği destek olduğunu söylemişti.

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