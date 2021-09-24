Ünlü Covid-19 sitesinin arkasından 3 tane genç çıktı!

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Avusturalya hükümeti Covid-19 verilerini düzenli olarak farklı konum ve formatlarda paylaşıyor. Bu durumu gören gençler herkesin erişebilmesi verileri bir araya getirip bir internet sitesinde sergilemek istediler.



14 yaşındaki Wesley ile 15 yaşındaki Jack ve Darcy kendi fotoğraflarını Twitter’dan paylaşmadan önce CovidbaseAU'nun arkasındakilerin kim olduğu bilinmiyordu.



Kodlama ve medyaya ilgi duyduklarını belirten gençler, projeye ilk olarak şubat ayında "sadece eğlence için" giriştiklerini belirtirken Jack durumu, “Veriyle gerçekten ilgilendiğimiz için, zaten yaptığımız şeyleri alıp bunlarla bir şeyler yaratmaya karar verdik. Mümkün olduğu kadar kapsamlı hale getirmek için üzerinde çok zaman harcıyoruz,” diyerek özetledi.



25 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİLERİ VAR



Nisan 2021'den bu yana Covid-19 temelli enfeksiyonlar, hastaneye yatışlar, ölümler ve aşılarla ilgili Avustralya ve küresel verilerin istatistiğini tutan gençlerin inşa edip işlettiği site artık bir hobi projesi olmaktan çıktı. Twitter’da 25.000’den fazla takipçiye sahip ve ana akım medya tarafından bir veri kaynağı olarak kullanılıyor.

Site, Avustralya’daki vakalarını eyalet ve yerel yönetim alanlarına göre ayırıyor, hastane ve yoğun bakım ünitelerinde yatan vakaların yüzdesi gibi ayrıntılı bilgileri içeriyor.

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İŞ TEKLİFİ ALDILAR

Gençlerin bulunması zor bilgileri bir araya getirerek etkileyici bir çalışma yaptığını söyleyen Guardian Australia'nın veri ve etkileşim editörü Nick Evershed, sitenin benzer verileri derleyen kendisi gibi insanlar için son derece yardımcı olduğunu belirtti.



Kimliklerini açıkladıktan sonra 24 saat içinde 16.000'den fazla beğeni toplayan Jack, Wesley ve Darcy, Burnet Enstitüsü'nün halk sağlığı başkanı Profesör Mark Stoove’dan yarı zamanlı bir iş teklifi aldı.



Başarıları üzerine konuşan Jack, “Makul oranda başarılı olmasını bekliyorduk, ancak gördüğümüz ilgi gerçekten akıllara durgunluk verici düzeyde. Twitter'da en son kontrol ettiğimde sanırım 14.000’den fazla beğeni almıştı. Bu bizim için kesinlikle delice," dedi.

KENDİLERİNİ DE İSTATİSTİKLERİNE KATTILAR



En az bir doz aşı almış 12-15 yaşındakilerin arasında katılmayı dört gözle bekleyen üçlü, Melbourne'de ilk doz Moderna aşılarını olarak kendi istatistiklerinin bir parçası oldular. Aylarca takibini yaptıkları aşıyı sonunda erişebilmenin mutluluğunu Jack "Benim yaşlarımda birçok arkadaşımı tanıyorum, hepsi aşı olmak için çok hevesliler. Bence bu konuda gerçek heyecanı görmek harika," sözleriyle dile getirdi.