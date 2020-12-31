Tibetâ€™te 20 AralÄ±k'ta bir buzul ÅŸelalesini araÅŸtÄ±rÄ±rken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplÄ± Ã‡inli sosyal medya fenomeni ve Ã§evreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabÄ±ndan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ã¼nlÃ¼ fenomenin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyuruldu. Â



Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilÃ§esinde bir buzul ÅŸelalesine tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sÄ±rada kaza geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansÄ±z bedenini aradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â