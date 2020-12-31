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Haber GiriÅŸ: 31.12.2020 - 09:37 | Son GÃ¼ncelleme:

Ünlü Çinli sosyal medya fenomeninin Tibetâ€™te öldüÄŸü açÄ±klandÄ±

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Ünlü Çinli sosyal medya fenomeninin Tibetâ€™te öldüÄŸü açÄ±klandÄ±
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"Glacier Bro" lakaplÄ± Ã‡inli sosyal medya fenomeni ve Ã§evreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul ÅŸelaleye tÄ±rmanÄ±rken dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor.Â Xiangjun, buzullarÄ± araÅŸtÄ±ran ve Ã§ekimler yapan bir Ã§evreci olarak biliniyordu.Â

Tibetâ€™te 20 AralÄ±k'ta bir buzul ÅŸelalesini araÅŸtÄ±rÄ±rken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplÄ± Ã‡inli sosyal medya fenomeni ve Ã§evreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabÄ±ndan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ã¼nlÃ¼ fenomenin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyuruldu. Â 

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilÃ§esinde bir buzul ÅŸelalesine tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sÄ±rada kaza geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansÄ±z bedenini aradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

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