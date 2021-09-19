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Ünlü boksör Manny Pacquiao devlet başkanlığına aday oldu

#Manny Pacquiao#Filipinler#Dünya
Ünlü boksör Manny Pacquiao devlet başkanlığına aday oldu

Filipinli yıldız boksör Manny Pacquiao, ülkesinde 2022'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine aday olacağını açıkladı.

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"8 farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör" unvanının sahibi 42 yaşındaki Manny Pacquiao, 2010'da başladığı siyasi hayatında yeni bir sayfa açmak için harekete geçti.

Pacquiao, iktidardaki PDP-Laban Partisi'ndeki bir grup tarafından 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimine aday olarak gösterildi. Filipinli boksör, teklifin ardından mecliste yaptığı konuşmada, "Ring içinde ve dışında her zaman bir dövüşçü olarak kalacağım. Filipinler'in devlet başkanlığı adaylığını kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

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PDP-Laban Partisi, son dönemde uluslararası kamuoyu tarafından yolsuzluk yapmakla suçlanan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi gelecek seçimde devlet başkan yardımcılığına aday göstereceğini geçen hafta duyurmuştu. Parti içindeki farklı bir grup ise Duterte'nin yardımcısı Senatör Christopher "Bong" Go'yu devlet başkanlığı için aday olarak göstermesine rağmen Go, bunu reddetmişti.

Bir dönem dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Pacquiao, doğduğu Sarangani eyaletinden 2010 ve 2013 seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Boks kariyerindeki 72 müsabakadan 62'sini kazanan Pacquiao, 2016'nın mayıs ayında ise senatoya girmişti.

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#Manny Pacquiao#Filipinler#Dünya