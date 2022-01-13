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Ünlü bilim insanı duyurdu: Pandemiden ilk İngiltere çıkacak

#Koronavirüs#Kovid-19#İngiltere
Ünlü bilim insanı duyurdu: Pandemiden ilk İngiltere çıkacak

Tanınmış bilim insanı Profesör David Heymann, ülkedeki bağışıklığın yüzde 95'i bulduğunu duyurarak, dünyada pandemiden çıkacak ilk ülkenin İngiltere olacağını duyurdu.

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İngiltere koronavirüs pandemisi başladığından beri Hep tartışmalı kararlara imza attı. Pandeminin başında kapanmaları reddedip sürü bağışıklığına geçme kararı alan ülke daha sonra vaka sayılarının kontrol edilemez hale gelmesi ile sıkı tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Pandemi boyunca bir çok kez vaka rekoru kıran ülke Omicron varyantı karşısında daha fazla kısıtlama getirme konusundaki isteksizliği nedeniyle birçok kişi tarafından eleştiriliyor ancak önde gelen bir bilim insanına göre İngiltere, koronavirüs pandemisinden çıkan ilk ülkelerden biri olabilir.

Ünlü bilim insanı duyurdu: Pandemiden ilk İngiltere çıkacak

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ÇIKIŞA EN YAKIN ÜLKE İNGİLTERE

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan tanınmış bilim insanı Profesör David Heymann, “Eğer durum çoktan endemik durumuna geçmediyse, Birleşik Krallık, pandemiden çıkışa herhangi bir ülkeye göreen yakın ülkedir” dedi ve ekledi;

″Dünya artık nüfus bağışıklığının arttığını görüyor ve bağışıklığın yüksek olduğu ülkeler, ciddi hastalığa veya ölüme neden olmadan virüsü uzak tutuyor gibi görünüyor.”

BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 95

Pazartesi günü düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen çevrimiçi bir seminerde konuşan Heymann, İngiltere’deki nüfusun %95′inin aşı veya doğal enfeksiyon yoluyla enfeksiyona karşı antikorlara sahip olduğunu tahmin eden en son rakamları aktardı. Heymann, şu anda yoğun bakım ünitelerinde yatanların çoğunun aşısız olduğunu da sözlerine ekledi.

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İngiltere hükümeti, ilk olarak Kasım ayı sonlarında Güney Afrika’da keşfedilen omicron varyantı hızla yayılırken, Noel’den önce daha fazla kısıtlama getirmeyi reddettiği için uzunca süre eleştirildi. İngiltere, son derece bulaşıcı suştan en çok etkilenen ülkelerden biriydi.

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Birleşik Krallık tarafından bildirilen günlük vaka sayısı, hala yüksek seviyelerde kalmasına rağmen istikrarlı bir şekilde düşüş görülüyor. Salı günü ülkede 120.000′den fazla vaka kaydedildi.

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#Koronavirüs#Kovid-19#İngiltere

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