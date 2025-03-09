Ünlü aktörün trajik vefatı çözüldü... Eşinden 1 hafta sonra ölmüş

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HOLLYWOOD yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın ölümüne dair sır perdesi aralandı. Adli tıp uzmanı Heather Jarrell, çiftin ölümüyle ilgili yeni bulgulara ilişkin açıklamalarda bulundu. New York Times gazetesine konuşan Jarrel, otopsi sonucu 65 yaşındaki Arakawa’nın ‘hantavirüs’ nedeniyle öldüğünü, 11 Şubat’tan sonra herhangi bir hareketliliğine rastlanmadığını söyledi. İleri seviye Alzheimer hastası Hackman’ın, eşinden bir hafta sonra, 18 Şubat’ta kalp hastalığına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Hackman’ın kalp pili de en son 18 Şubat’ta aktif olduğuna işaret ediyor.

KEMİRGENLERDEN BULAŞIYOR

Çiftin cansız bedenlerinin farklı odalarda bulunduğunu dile getiren Jarrell, bir haftalık süre zarfında Hackman’ın eşinin öldüğünü idrak edememiş olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekti. Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, “Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS)” adı verilen hastalığa yol açıyor. Hantavirüs ilk başta ateş, titreme, vücut ağrıları ve baş ağrıları gibi grip benzeri semptomlara neden oluyor. Ancak hastalık ilerledikçe solunum semptomları ortaya çıkıyor, nefes darlığı, akciğer ve kalp yetmezliğine neden olan HPS ölümcül olabiliyor. Amerikalı aktör Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD’nin New Mexico eyaletindeki evlerinde 27 Şubat’ta ölü bulunmuştu.