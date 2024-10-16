Ünlü aktörden Gazze’ye destek

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Andrew Garfield ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela şu anda Gazze’deki Filistinlilerin hayatlarına. Kalbimizi ve enerjimizi, acı çeken, ezilen, şu anda dünyamızın dehşetinin ağırlığı altında acı çeken herkes için ortaya koymalıyız. Onurlu bir hayat sürme seçeneğine sahip olmayan herkes için. Evet, şu anda enerjimizin ulaşması gereken yer tam da orası.” Daha önce de Gazze’ye destek veren açıklamalar yapan ünlü aktörün bu sözleri sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu.