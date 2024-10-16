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Ünlü aktörden Gazze’ye destek

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#Andrew Garfield#Gazze#İsrail
Ünlü aktörden Gazze’ye destek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

ÖRÜMCEK Adam rolüyle tanınan ünlü aktör Andrew Garfield, katıldığı bir programda Gazze’ye destek mesajı verdi. Yahudi asıllı İngiliz-ABD’li aktör, program sunucusunun “Ne istersin, neye ihtiyacın var?” sorusuna “Dünyadaki insanlara göre benim bir şeye ihtiyacım yok. Enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere harcamalıyız” diye yanıt verdi.

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Andrew Garfield ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela şu anda Gazze’deki Filistinlilerin hayatlarına. Kalbimizi ve enerjimizi, acı çeken, ezilen, şu anda dünyamızın dehşetinin ağırlığı altında acı çeken herkes için ortaya koymalıyız. Onurlu bir hayat sürme seçeneğine sahip olmayan herkes için. Evet, şu anda enerjimizin ulaşması gereken yer tam da orası.” Daha önce de Gazze’ye destek veren açıklamalar yapan ünlü aktörün bu sözleri sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

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#Andrew Garfield#Gazze#İsrail

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