Üniversitelilere ses bombası biber gazı

Haberin Devamı

Ses bombaları, göz yaşartıcı bombalar ve biber gazı ile kampa baskın düzenleyen polisin yüzlerce öğrenciyi barındıran kampı dağıttığı görüntüler ortaya çıktı.

Çarşamba günü 5 ABD Kongre üyesi ise George Washington Üniversitesi’ne gelip kampustaki kampı gezdi. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer liderliğinde alanı gezen delegasyon, Washington polis departmanına kampı temizlemesi çağrısında bulundu.

Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, George Washington Üniversitesi’ndeki olayları yerinde takip etti.

SIRA WASHINGTON’DA MI

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Comer, bir haftadır barışçıl ilerleyen protesto alanına neden şimdi geldiği sorulunca “Sizce ne zaman gelmeliydik” derken; ilk günler yerine şimdi gelip polisi öğrencilere karşı provoke etmeye mi geldiği sorulunca şunları söyledi: “Şu an ABD’nin dört bir yanında gördüğümüz şey genişlemekte ve Yahudi öğrencilerin hayatını tehlikeye atmakta. Elimizden gelen her şeyi yapıp öğrencilerin uyruğu, ırkı ve cinsel yönelimi fark etmeksizin güvende olmasını sağlayacağız. Çünkü şu an yaşananlar bu değil.”