Üniversiteleri de kendine bağlamış

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin açıklanan son belgeler, üzerinden haftalar geçmesine rağmen deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Epstein’in Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi dahil birçok üniversiteyle büyük meblağlar vadederek temas kurduğu ve bağışlar bile yaptığı ortaya çıktı.

Euronews’e göre belgelerde adı geçen birçok akademisyen, Epstein ile 2008’de reşit olmayan kişileri fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle hapis yatmasından sonra gerçekleşen temaslarda yalnızca “araştırma bütçelerini destekleme umuduyla” görüştüklerini savundu. Öte yandan Columbia Üniversitesi, Epstein’in “kız arkadaşının” okula girmesine yardımcı olduklarını ortaya koyan belgelerin ardından diş hekimliği fakültesiyle bağlantılı iki kişiye disiplin cezası verdi. Yale Üniversitesi ise bilgisayar bilimleri profesörü David Gelernter’in Epstein ile olan bağlantısını inceleyene kadar ders vermesini yasakladı. İddiaya göre Epstein, MIT Medya Laboratuvarı’na da 525.000 dolar bağışlayarak büyük “katkıda” bulundu. Epstein’in Harvard Üniversitesi’ne ise1998-2008 arasında milyonlarca dolar aktardığı, bu bağışların özellikle beyin bilimi ve evrimsel biyoloji alanlarındaki araştırma merkezleri ve projelerde kullanıldığı biliniyordu.