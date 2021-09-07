Üniversite böyle açıldı

Afganistan merkezli Shafaqna’da (Şii Haber Ajansı) yer alan habere göre, başkent Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi perde ile bölünmüş sınıflardan bir görüntü paylaşarak eğitim döneminin başladığını duyurdu. ‘Yeni’ Taliban, kadınlara şeriata uygun eğitim ve çalışma imkânı vereceğini açıklamıştı.

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