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Dünya
Haber Giriş: 07.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Üniversite böyle açıldı

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Üniversite böyle açıldı

Taliban, kadınların üniversiteye devam edebileceğini, ancak erkeklerle ayrı ortamda eğitim alabileceklerini açıklamasının ardından perdeyle bölünmüş sınıflarda eğitim gören öğrencilere dair görüntüler paylaşıldı.

Afganistan merkezli Shafaqna’da (Şii Haber Ajansı) yer alan habere göre, başkent Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi perde ile bölünmüş sınıflardan bir görüntü paylaşarak eğitim döneminin başladığını duyurdu. ‘Yeni’ Taliban, kadınlara şeriata uygun eğitim ve çalışma imkânı vereceğini açıklamıştı.

 

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