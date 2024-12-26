United Airlines uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu

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Salı günü öğleden sonra Kahului Havalimanı’na inen UA202 sefer sayılı uçakta yapılan incelemede, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset olduğu belirlendi. Maui Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.

United Airlines, cesedin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman girdiğinin henüz belirlenemediğini duyurdu. Hava yolundan yapılan açıklamada, “Salı günü Maui’deki Kahului Havalimanı’na iniş sonrası, ana iniş takımlarından birinin tekerlek yuvasında bir ceset bulundu. Bu alan yalnızca uçağın dışından erişilebilir bir bölgedir” ifadeleri kullanıldı.