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United Airlines, ABD'de aşılanmayı reddeden 600'e yakın çalışanını işten çıkartıyor

#United Airlines#ABD#Koronavirüs
United Airlines, ABDde aşılanmayı reddeden 600e yakın çalışanını işten çıkartıyor

United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddeden 593 çalışanının işten çıkarma işlemlerini başlattığını bildirdi.

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Şirket yöneticilerinin, çalışanlara yazdığı e-postada, bunun, son derece zor bir karar olduğunu ancak ekiplerinin güvenliğini sağlamaları gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.

ABD'deki tüm çalışanlarına Kovid-19 aşısı olmayı zorunlu hale getiren, ülkedeki ilk havayolu şirketi United Airlines, dini ve tıbbi nedenlerle istisna talebinde bulunan çalışanları 2 Ekim'den itibaren ücretsiz izne çıkartma planını, devam eden bir dava nedeniyle 15 Ekim'e ertelediklerini de açıkladı.

ABD'de 67 binden fazla çalışanı bulunan şirkette, istisna talep edenler dışında şirketin yüzde 99'dan fazlasının aşılarını tamamladığı ve işten çıkarılacakların toplam çalışanların yüzde 1'inden az olduğu belirtildi.

United Airlines, ağustos ayı başında, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) tam onay almasından 5 hafta sonra ya da en geç 25 Ekim tarihinde aşı olmayan çalışanlarını işten çıkartma kararı almıştı.

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#United Airlines#ABD#Koronavirüs