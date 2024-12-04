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UNICEF’ten HIV uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#BM#UNICEF#HIV
UNICEF’ten HIV uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

BM’nin çocuk fonu UNICEF, genç kadınlar ve kız çocukları arasında yeni HIV enfeksiyonu oranının yüksekliğine dikkat çekerek bu kişilerin önleme ve tedaviye erişimlerinin olmadığı uyarısında bulundu.

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1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla bir rapor yayınlayan UNICEF, 2023 yılında 15-19 yaş arası 96 bin kız ve 41 bin erkek çocuğunun HIV ile yeni enfekte olduğunu, yani her 10 yeni ergen enfeksiyonundan yedisinin kızlar arasında görüldüğünü belirtti. BM örgütü, özellikle Sahraaltı Afrika’da, HIV’in ergenlik çağındaki kızlar ve genç kadınlar üzerindeki orantısız etkisini ele almak için acilen harekete geçilmediği takdirde, HIV ile mücadelede zorlukla elde edilen kazanımların kaybedilebileceği konusunda uyarıda bulundu. UNICEF’in HIV/AIDS Direktörü Anurita Bains, çocukların ve ergenlerin tedavi ve önleme hizmetlerinden tam olarak yararlanamadıklarına dikkat çekti.

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#BM#UNICEF#HIV

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