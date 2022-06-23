UNESCO'dan tsunami uyarısı... Listede İstanbul da var!

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UNESCO, 5 şehir için tsunami uyarısında bulundu. Risk altındaki kentler listesinde İstanbul da yer aldı.

Birleşmiş Milletler çatısı altında görev yapan kurum Akdeniz'deki kentler için tsunami riski bulunduğunu açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Açıklamada 30 yıl içerisinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin meydana gelme ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunun altı çizildi.

Raporda, Marsilya, İskenderiye, İstanbul, Cannes ve Chipiona'nın tsunami riski altında olduğu belirtildi.

Tsunamiye hazır olmak için bir program başlatan UNESCO, 2030'a kadar risk altındaki bölgelerde yaşayanları bilgilendirmeyi hedefliyor.

Tsunami tek bir dalgadan oluşmaz, bir dalgalar serisidir. Büyük bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir süre için devam edebilir ve bu dalgaların şiddeti ve büyüklüğünün gittikçe azalacağı garanti edilemez.

Tsunamiye hazırlık konusunda hala eksiklerin bulunduğunu belirten UNESCO'nın kıdemli tsunami uzmanı Bernardo Aliaga, 'Akdeniz dahil çoğu bölgede tsunami riski hafife alınıyor' dedi.

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Aliaga, hazırlık kapsamında 12 tsunami uyarı merkezi kurmak için çalışmalar yapıldığının da altını çizdi.

'TSUNAMİDEN ETKİLENECEK 17 İLÇE VAR’

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman olası İstanbul depreminde heyelan ya da tsunaminin de meydana gelebileceğini göz önünde bulundurduklarını kaydederek şu açıklamada bulunmuştu;

'Tsunami bugüne kadar Türkiye'de bir gerçeklik değildi; ama İzmir depremi bize tsunamiyi hatırlattı, İstanbul için de bir gerçeklik, bunların tespitleri yapılıyor, erken uyarı sistemi çalışmalarımız, bizim iştiraklerimiz İGDAŞ ve Kandilli Rasathanesiyle birlikte ortak projelendiriliyor. 5 ilçede mikrobölgelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Anadolu yakası bitmiş durumda, Avrupa yakasındaysa Beylikdüzü’nden itibaren eksiklerimiz var, bunları gideriyoruz. 2024 yılında görev süremizin sonuyla birlikte İstanbul’da planlamaya altlık teşkil edecek mikrobölgeleme çalışmamız tamamen bitirilmiş olacak. Şu anda İstanbul’un 961 mahallesine ilişkin hem tahmin çalışmalarını hem tsunamiden etkilenecek 17 ilçemize ilişkin tsunami çalışmalarını hem de heyelan bölgelerinde bulunan ilçelerimiz için heyelan çalışmalarımıza ilişkin mahalle mahalle tüm verilere İstanbullular ulaşabilir durumdalar.'

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Tsunamilerin yüzde 80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Marmara'ya kıyısı bulunan 17 ilçesine toplam 100 tsunami tabelası yerleştirilmişti.

Tarihin en ölümcül depremlerinden biri 1755'te Portekiz'i vurmuş ve başkent Lizbon ile İspanya'nın Cádiz kentinde 6 metre yüksekliğinde bir tsunamiye neden olmuştu. Depremde 50 bin kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmiş daha sonra yangınlar ve tsunamiyle can kaybı artmıştı.

İstanbul'da ise 14 Eylül 1509'daki büyük depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle Galata'da pek çok ev sular altında kalmıştı.

10 YAŞINDA YÜZLERCE İNSANI KURTARMIŞTI

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Eğer kıyılardaki sular aniden çekilirse, birkaç dakika önceden uyarı yapmak mümkün olabilir. Bu da dalgalar arasındaki boşluğun kıyıya, dalganın tepe noktasından önce varacağı durumlarda mümkündür.

2004'te Hint Okyanusu'nda gerçekleşen tsunamide bu bilgiye sahip olan 10 yaşındaki bir çocuk yüzlerce insanın hayatını kurtarmıştı.

10 yaşındaki İngiliz Tilly Smith, suların geri çekilmesinin tsunami göstergesi olabileceğini bildiği için çevresindekileri uyarmış ve plajdakilerin zamanında bölgeden uzaklaşmasını sağlamıştı.