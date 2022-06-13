Umutlar tükendi... Amazon'da kaybolan ünlü İngiliz gazetecinin eşyaları bulundu...

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Brezilya'da yaşayan ve Guardian gazetesine yazan tecrübeli İngiliz gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı yağmur ormanları uzmanı Bruno Pereira'nın kaybolmalarının üzerinden bir hafta geçerken, polis ikiliye ait şahsi eşyalara ulaştı. İkili kaybolmadan birkaç gün önce tehdit edilmişti.

Gazeteci Phillips ve birlikte seyahat ettiği uzman Pereira, bir kitap için araştırmalarını sürdürdükleri Amazon yağmur ormanlarında 5 Haziran günü kaybolmuştu.

Polis Phillips'in botların, sırt çantasını, Pareira'nın kimlik kartını ve kıyafetlerini bulduklarını açıkladı.

Dom Phillips'in ailesi gözyaşları içinde umutlarının tükendiğini açıkladılar

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Phillips'in eşi ve kayınvalidesi artık onun ölmüş olduğuna inandıklarını belirterek sosyal medyada "Onlar artık bizimle değil" paylaşımı yaptı.

KAN ÖRNEKLERİ VE İNSAN KALINTILARI BULUNMUŞTU

İkiliye ulaşmaya çalışan ekipler geçen cuma günü bir balıkçı teknesinde tespit ettikleri kan örneklerini incelemeye almıştı.

Bir balıkçı teknesinde kan izlerinin görülmesinin ardından kan örnekleri bir insana mı yoksa bir hayvana mı ait olduklarını belirlemek için tahlile gönderildi.

Teknesinde kan izlerine rastlanan balıkçı da gözaltına alındı.

Ayrıca Atalaia do Norte'de bir nehir kenarında da insan kalıntısı olduğundan şüphelenilen "organik kalıntılar" bulunmuştu.

Phillips ile Pereira son olarak Amazon Eyaleti'nin Javari bölgesinde görüldü.

Yerliler, Phillips'in yazdığı kitap için araştırma yapan ikilinin kaybolmadan birkaç gün önce tehdit edildiğini söylüyor.

Pereira'nın yasadışı balıkçılık ve madencilikle, uyuşturucu kaçakçılığıyla ve yasa dışı avcılıkla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle geçmişte de çok kez ölüm tehdidi aldığı belirtiliyor.

Phillips uzun yıllardır Brezilya'da yaşıyor ve Amazon ormanlarını kurtarmak için çalışıyordu

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CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, "Hâlâ hayatta olmaları için Tanrı'ya dua edelim. Ancak her geçen günle birlikte bu umutlar sönüyor" diye konuşmuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 250 güvenlik görevlisinin katıldığı belirtiliyor.

İki helikopter, ondan fazla tekne ve İHA da kayıp gazeteci ve araştırmacının izlerini tespit etmeye çalışıyor.

Bölgede şiddet olayları yaygınlaştı

57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyordu.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünyayla ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzman.

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Dom Phillips, Amazon yerlileriyle görüşüyor ve bu bölgede yaşanan doğa katliamını belgeliyordu

BREZİLYALI UZMAN DA KAYIP

Pereira'nın Brezilya hükümetine bağlı yerli halklar kurumu Funai'de çalıştığı ama kaybolduğu sırada izinli olduğu açıklandı.

İkili, kaybolmadan önce bir haftadır bölgede araştırmalarını sürdürüyordu ve 3 Haziran Cuma günü bir tekneyle Jaburu gölüne gittiler.

İki yerli kabilenin verdiği bilgiye göre, oradan Pazar günü öğleden sonra Atalaia do Norte kentine dönmüş olmaları gerekiyordu, fakat geri gelmediler.

Bunun üzerine Phillips ve Pereira'nın aileleri, yakınlarının kaybolduğunu bildirerek acilen aranmaları için çağrı yaptılar.

Kayıp haberi açıklandığından beri Dom Phillips ve Bruno Pereira'nın bulunması için gösteriler düzenleniyordu

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Guardian gazetesi de Phillips için çok kaygı duyduğunu ve "kendisinin nerede ve ne durumda olduğu konusunda bilgi edinmek istediğini" bildirdi.

Yasadışı madencilik, balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin arttığı bölgede son yıllarda şiddet olayları çok yaygınlaşmıştı.

Devletin yerli kabile halkları kurumu Funai'nin bölgedeki merkezi de birçok kez saldırıya uğramıştı.