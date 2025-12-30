Umutlar boşa çıktı! Ukrayna’da iki kritik başlıkta ilerleme yok

Haberin Devamı

VERİMLİ GEÇTİ AMA

Trump, önceki günkü Zelenski zirvesinden önce Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşünce pazarlıklarda başa dönüldü. Rusya, Ukrayna toprakları üzerinde taleplerinden taviz vermeyeceğini Trump’a iletirken arabulucu rolü üslenen Amerikan tarafı da Ukrayna’nın aradığı güvenlik garantilerini Zelenski’ye veremedi. Görüşme sonrasında durumu özetleyen açıklama yapan Trump’ın “Çok verimli ve faydalı görüşme oldu. Birkaç hafta içinde savaşın ne zaman biteceğini belki öğreneceğiz. Tabi bu savaş bitmeye de bilir. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında yoğun temaslar devam edecek” demesi şaşırttı.

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna lideri Zelenski, Florida’da sonuca varılamamasından Putin’i sorumlu tutarak “Rusya aynı nakaratları tekrarlıyor. Savaşın sona ermesi için ‘B’ planına geçiş yapmasının zamanı gelmiştir” dedi. Zelenski’ye yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Rus ordusu her gün ilerleyerek Ukrayna’nın elindeki Rus topraklarını zaten kurtarıyor. Başkan Trump da Zelenski’ye Ukrayna’nın sürekli toprak kaybettiğini ve kaybetmeye devam edeceğini tekrar tekrar dile getirdi. Şimdiki şartlarla barışı kabul etmeyen Ukrayna, yarın çok daha sert maddeler içeren “B” ve “C” planlarıyla karşılaşacak. Kendileri bilir” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ocak ayı başlarında “Gönüllüler ittifakıyla” Ukrayna arasında Paris’te yeni istişare görüşmeleri yapılacağını duyurdu.

UKRAYNA PUTİN’E SUİKAST GİRİŞİMİNİ YALANLADI

RUSYA-Ukrayna arasında barış müzakereleri sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’nın Novgorod bölgesindeki Rusya Lideri Vladimir Putin’in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Zelenski saldırıyı yalanlayarak, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını belirtti. Konu Netanyahu ile görüşmesinden önce ABD Başkanı Trump’a da soruldu. Trump, Putin’in bu sabah yaptıkları telefon görüşmesinde, kendisine, “Ukraynalıların kendi yerleşkesine bir saldırı yaptıklarını söylediğini” dile getirerek “Bundan hoşlanmadım” dedi.