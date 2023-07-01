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Umutla beklenen toplantı hüsranla sona erdi, Miçotakis ibreyi Türkiye'ye çevirdi! Kritik zirve öncesi dikkat çeken mesaj...

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#Yunanistan#Miçotakis#Ab
Umutla beklenen toplantı hüsranla sona erdi, Miçotakis ibreyi Türkiyeye çevirdi Kritik zirve öncesi dikkat çeken mesaj...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 11:37

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinden 'göç sorunu' konusunda ortak bir anlaşma çıkmadı. Bardağın dolu tarafından bakmak istediğini belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise ibreyi Türkiye'ye çevirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Avrupa Birliği'nin (AB) uzun süredir üzerinde çalıştığı, göçmen ve sığınmacılarla ilgili birlik üyeleri arasında sorumluluğu paylaşma amacı taşıyan anlaşma Polonya ve Macaristan'ın itirazı nedeniyle kabul edilmedi.

2022 yılının Avrupa'nın göç krizinden bu yana görülmemiş düzeyde düzensiz göç aldığı yıl olarak kayıtlara geçmesi ile AB, göçü yeniden ana gündemine almıştı ancak Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren zirve toplantısından göç konusunda ortak bir bildiri çıkmadı.

"MACARİSTAN VE POLONYA GÖÇ ANLAŞMASINA BOMBA ATTI"

Brüksel'de düzenlenen zirve, geçtiğimiz haftalarda büyük bir göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Yunan basını Polonya ve Macaristan'ın göçmen anlaşmasına 'bomba' attığını öne sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'yedikkat çeken bir mesaj gönderdi.

Umutla beklenen toplantı hüsranla sona erdi, Miçotakis ibreyi Türkiyeye çevirdi Kritik zirve öncesi dikkat çeken mesaj...


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MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE MESAJI: BARDAĞIN DOLU YANINI GÖRMEK İSTİYORUM

Göç zirvesini, "Polonya ve Macaristan’ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı" diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti.

Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" dedi.

YUNANİSTAN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Miçotakis'in Türkiye mesajı, bugün Yunan medyasının en önemli gündem başlıklarından biriydi...

To BHMA gazetesi, iki liderin 11 Temmuz'da Vilnius'ta yapacağı görüşmeden önce Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı.

Umutla beklenen toplantı hüsranla sona erdi, Miçotakis ibreyi Türkiyeye çevirdi Kritik zirve öncesi dikkat çeken mesaj...


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HÜKÜMET İYİMSER: MASADA KÖTÜ SENARYO YOK

Liberal.gr'den Miçotakis'in Vilnius'taki zirve ile ilgili değerlendirmesine yer verdi:

"Bu yeniden seçilmemizden sonra Erdoğan ile ilk görüşmemiz olacak. Görüşme Yunanistan-Türkiye ilişkilerini yeniden tanımlamak ve Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmadan bir yakınlaşma yolu çizmek için bir fırsat. Türkiye ile geçmişte de temaslarımız vardı, temasların sıklaşması iyi. Göçmen sorunu ile mücadele konusunda Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendileri de bunu isterse"

Umutla beklenen toplantı hüsranla sona erdi, Miçotakis ibreyi Türkiyeye çevirdi Kritik zirve öncesi dikkat çeken mesaj...


ERT News ise hükümetin iki lider arasında gerçekleşecek toplantı için 'iyimser' olduğunu, masada 'kötü bir senaryonun' olmadığını yazdı.

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#Yunanistan#Miçotakis#Ab

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