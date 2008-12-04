Umut Ã¶ldÃ¼ Ä°nanÃ§ komada

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TIP DÃœNYASI HEYECANLANMIÅžTI

Ä°ngiliz doktorlarÄ±n "DoÄŸsalar da yaÅŸayamazlar" dediÄŸi Siyam ikizleri Faith ve Hope Williams'Ä±n doÄŸumu herkesi ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yapÄ±ÅŸÄ±k ikizleri birbirinden ayÄ±rma operasyonu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±. Siyam bebeklerden Umut hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ä°nanÃ§ bebeÄŸin komada olduÄŸu belirtildi.Â

Ä°ngiltere'nin Shrewsbury kentinde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sezaryenle doÄŸum yaparak "DÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ Siyam ikizi annesi" olan 18 yaÅŸÄ±ndaki Laura Williams kÃ¼rtajÄ± reddetmiÅŸti.

Toplam 4 kg 800 gram gelen kÄ±z kardeÅŸler son derece saÄŸlÄ±klÄ±ydÄ± ancak ameliyatla birbirlerinden ayrÄ±lmalarÄ± gerekiyordu. Doktorlar, ikizler aynÄ± karaciÄŸeri ve kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her an "acil ayrÄ±m ameliyatÄ±" yapmak Ã¼zere tetikteydi. Anne ve babanÄ±n rÄ±zasÄ± alÄ±narak Siyam ikizler ameliyatla ayrÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak ameliyatÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu belirtildi. Siyam ikizlerden Umut ameliyattan 12 saat sonra yaÅŸamÄ±nÄ± kaybederken, Ä°nanÃ§'Ä±n komada olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.