‘Umut’ konseri

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Milano’daki ikonik Duomo Katedrali’nde konser verdi. Bocelli’nin YouTube kanalında canlı yayınlanan ‘Umut İçin Müzik’ başlıklı konseri toplam 27 milyon 400 bin kişi izledi.

Salgının en çok vurduğu İtalya’nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedrali’nde Hıristiyan âleminin Paskalya Bayramı’nı kutladığı pazar günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan konser Bocelli’nin YouTube kanalında canlı yayınladı. Yarım saat süren konsere ilgi yoğun oldu. Bocelli, kendisine katedralin organisti Emanuele Vianelli’nin eşlik ettiği konserde Bach ve Gounod’nun ‘Ave Maria’sı, Rossini’nin ‘Domine Deus’ gibi parçalarını seslendirdi. Sanatçı konserini katedralin dışına çıkarak söylediği ‘Amazing Grace’ ile bitirdi. Salgın nedeniyle kapalı olan katedral Bocelli için açıldı ve konser seyircisiz gerçekleştirildi.

‘MİLYONLARIN DUALARININ SESİ OLMAK BENİ ETKİLEDİ’

Dünyaya müzik aracılığıyla sevgi, şifa ve umut mesajları sunan konser sırasında ekranlara New York, Paris, Londra, Venedik gibi şehirlerin insansız görüntüleri getirildi.

Bocelli etkinlik hakkında şunları söyledi: “Bu eşi görülmemiş deneyim benim için çok değerli. İçinden geçtiğimiz bu zorlu zamanlar acı verici olsa da hayatım boyunca yaşadığım en sevgi dolu anlar arasında yerini aldı. Hep birlikte aynı anda yalnız olma hissini doruklarında yaşadığımız bu günlerde milyonların dualarının sesi olmak beni derinden etkiledi. Sevgi bir lütuftur. Ve onun akışını sağlamak hayatın başlıca amacıdır. Kendimi hayata karşı bir kez daha borçlu hissediyorum.”

Andrea Bocelli kendi adını taşıyan vakfıyla hastanelerin ihtiyacı olan ekipman ve sağlık çalışanları için bir bağış kampanyası da yürütüyor.