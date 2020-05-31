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Hürriyet
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Dünya
Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Umut ABD'de nehirde kayboldu

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Amerika'da yaşayan Umut Felik, yüzmek için girdiği San Joanqin Nehri'nde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Amerikan polisi tarafından nehirde arama başlatıldı. Çorum'dan okumak için gittiği Amerika'da nehirde yüzerken kaybolan Umut Felik'i arama çalışmaları sürüyor.

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  • Türk genci Amerikada nehirde kayboldu
  • Türk genci Amerikada nehirde kayboldu
  • Türk genci Amerikada nehirde kayboldu
  • Türk genci Amerikada nehirde kayboldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çorum'dan Üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden 27 yaşındaki Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Bottan atlayarak yüzmek isteyen Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen Amerikan polisi hemen nehirde arama başlattı. Ancak ilk anda 8 saat süren aramalar bir sonucu vermeyince havanın kararması üzerine aramalara son verildi. Ertesi gün devam edilen aramalarda da şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

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