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Umuda yolculukta felaket: 54 ölü

#Meksika#Kaçak Göçmen#TIR Kazası
Umuda yolculukta felaket: 54 ölü

Meksika’nın Chiapas eyaletinde ABD’ye ulaşmaya çalışan çoğu Guatemalalı kaçak göçmenleri taşıyan bir TIR aşırı hız sonucu devrildi. Katliam gibi kazada 54 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı.

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DÜNYADA ekonomi, iklim ve siyasi gerekçelerle tetiklenen göç krizi can almaya devam ediyor. Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya doğru mülteci akışı sürerken, facianın son adresi Meksika oldu. Ülkenin güneyinde Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde, perşembe günü kaçak göçmenleri taşıyan bir TIR’ın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.

ABD’YE GİTME HAYALİ

TIR’ının römorkunda, yaklaşık 200 göçmenin bulunduğu, kaza anında yaşanan yüksek can kaybının da bundan kaynaklandığı belirtildi. Kaçak göçmenlerin çoğunluğunun Guatemala ve Honduras kökenli olduğu, ABD’ye ulaşmak üzere Guatemala’dan yola çıktıkları ve Meksika’nın orta kesimindeki Puebla eyaletine ulaşmaya çalıştıkları, buradan da ABD’ye gitmeyi hedefledikleri öğrenildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Amerikan AP ajansına konuşan kurtarma ekipleri, bölgeye intikal ettiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştıklarını, hayatını kaybedenler ile yaralıların hep birlikte TIR’ın römorkunda kaldığını, bazı kişilerin yaralı bir şekilde kaçmaya çalıştıklarını aktardı.

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ABD VE MEKSİKA’YA BÜYÜK TEPKİ

TIR’dakilerin yarısından fazlasının yaralandığı ve 4’te birinin de hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından, ABD’nin göçmenleri engelleme politikasına eleştiri yağdı. ABD ile yapılan görüşmeler sonucu, Meksika yönetimi büyük gruplar halinde ABD sınırına doğru giden göçmen kitlelerinin yürümesine izin vermiyor. Ancak bu durumun göç hareketini engellemediği, aksine yeraltına ve kaçakçıların eline ittiği yorumları yapılıyor. AP’nin haberine göre, bu seyahat için göçmenler, Meksika’nın Puebla eyaletine ulaşabilmek için kaçakçılara 2500 ila 3500 dolar ödedi. Bu da uluslararası göç krizinin yeraltına inen ekonomisini gözler önüne seriyor.

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#Meksika#Kaçak Göçmen#TIR Kazası

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