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Umuda yolculuk Ege Denizi'nde son buldu: 4 ölü

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#Ege Denizi#Yunanistan#Göçmen Teknesi
Umuda yolculuk Ege Denizinde son buldu: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 15:20

Ege Denizi'nde göçmen teknesi kayalıklara çarparak battı. Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında yaşanan olayda, 2’si kadın, 2’si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından 16 kişinin kurtarıldığı bildirilirken arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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Ege Denizi'nde Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında bir göçmen teknesi kayalara çarparak battı. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, kazada 2’si kadın, 2’si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Teknede kaç kişi bulunduğu bilinmezken sahil güvenlik, devriye gemileri, cankurtaran botları ve kara ekipleriyle arama kurtarma operasyonu başlattı.

Yunanistan Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle göçmen akışının devam ettiğini söyledi.

Hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda Ege'deki göçmen teknesi kazalarının artabileceğini belirten Panagiotopoulos, Yunanistan'ın sınır duvarı inşası için Avrupa Birliği fonu bulma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

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Pazartesi günü Sisam Adası açıklarında, meydana gelen bir kazada 6’sı çocuk 8 göçmen hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Yunanistan polisi bugün göçmenlere Batı Avrupa şehirlerine seyahat etmeleri için sahte ve yasadışı belge sağlayan bir kaçakçılık çetesinin çökertildiğini ve 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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#Ege Denizi#Yunanistan#Göçmen Teknesi

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