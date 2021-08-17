‘DÜZELDİĞİNİ GÖREMEYECEĞİM’

Afgan kadın hakları aktivisti Seraj Mahbouba, kadınları yok sayan Taliban zihniyetinin ilerleyişi karşısında dünya liderlerinin ‘işlerine geldiği gibi’ davrandığını söyledi. TRT World’e konuşan Mahbouba, şunları söyledi: “Size seslendik. Yardım istedik, talepler ilettik, her şeyi yaptık. Umrunuzda olmadı. Taleplerimizin içinden sadece işlerine geldiği gibi kararlar veren dünyanın erk sahibi erkekleri, bizim çok büyük emek verdiğimiz bir şeyi yerle bir ettiler. Ben bunun düzeldiğini göremeyeceğim, öleceğim. Benden sonraki jenerasyon bile ülkemi olması gerektiği gibi göremeyecek.”

‘AĞLAYACAK GÖZYAŞIM KALMADI’

Afgan kadın hakları ve eğitim aktivisti Pashtana Durrani, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ağlamaktan gözlerim şişti. Daha fazla ağlayacak gözyaşım kalmadı” dedi. Afganistan’ın ikinci büyük şehri Kandahar’da bu alanda bir derneğin başında olan Durrani, Taliban’ın şehri ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’e hareket etmişti ancak orası da Taliban yönetimine geçti. Buna ilişkin Durrani, “Bizi koruyacaklarını söyleyenler utansın” ifadelerini kullandı.

‘EN TEMEL KADIN HAKLARI TEHLİKEDE’

Geçen ay görevi bırakan Afganistan’ın ilk kadın ABD Büyükelçisi Roya Rahmani, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, son gelişmelere ilişkin “Bunlar önlenebilirdi” diye konuştu. Rusya’nın Afganistan’ı işgalinden 1 yıl önce, 1978 yılında Kabil’de dünyaya gelen Rahmani, komşu Pakistan’da mülteci bir çocuk olarak büyümüş bir diplomat. Washington’dan önce Afganistan’ın Endonezya büyükelçisi olarak görev yapan Rahmani, “Sahadaki davranışlarından yola çıkarak diyebilirim ki, en temel kadın hakları dahi tehlikede” ifadelerini kullandı.

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