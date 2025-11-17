Umre yolunda feci kaza: 45 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Medine yakınlarında ülkeye umre için gelenleri taşıyan otobüsün yakıt tankerine çarptığı kazada 45 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistanlı olduğu belirtildi.

Hindistan hükümeti, Suudi Arabistan’ın Medine kenti yakınlarında meydana gelen kazada, umreden dönen bir otobüsün yakıt tankerine çarpması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistan vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazada yaşamını yitiren veya yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi almak için Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medine'de Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu kazadan derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralıların hepsinin acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz ayrıca Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın temas halindedir” ifadelerini kullandı.