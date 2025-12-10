Ümran bebek zaferi kutladı... Esad zulmünün sembolü olmuştu

Haberin Devamı

Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanan devrimin üzerinden bir yıl geçse de 2011 ila 2024 yılları arasında neredeyse 14 yıl süren iç savaşın izleri hâlâ çok taze. Önceki akşam Hürriyet Günü kapsamında başkent Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen ve iç savaştan etkilenen çocukların yaşadıklarını anlattığı etkinlik, acı dolu o günleri yeniden hatırlattı. Dünyanın fotoğraf ve videolarla tanıdığı çocuklar, o günlerden bugüne taşıdıkları duyguları, aralarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve eşi Latife el-Durubi’nin de yer aldığı Suriyelilerle paylaştı.

KALBİMDE BİR BOŞLUK VAR

2016 yılında henüz 5 yaşındayken Halep’e yönelik düzenlenen hava saldırısında yaralanan, enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü başı toz; yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok olmuş görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran Dakneş, gecenin konuşmacılarından biriydi. Artık 13 yaşında olan Ümran, “Bombardıman ve kuşatmayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Büyüdüm ve kalbimde bir boşluk var. Bunun ağlamak mı yoksa korku mu olduğunu bilmiyorum. Hikayemi o videolardan öğrendim. Kendime baktım, toz ve toprak içindeydim. Zafer geldiğinde hayatıma büyük bir ışık geri döndü” diye konuştu. Aynı saldırıda 10 yaşındaki kardeşini kaybeden ve bugün ailesiyle Halep’te yaşayan Ümran’ın o fotoğrafı Suriye’deki şiddetin sembolü haline gelmişti. Saldırı, o dönem rejime yakın medya tarafından ‘mizansen’ olarak nitelendirilmiş, yaşananların sivil savunma örgütü ‘Beyaz Baretliler’in kurgusu olduğu iddia edilmişti. Aynı iddiayı Beşar Esad da ortaya atmıştı.

‘BİZ ESAD’A NE YAPTIK’

Gecede söz alan bir diğer isim ise Ali Mustafa Muhammed’di. İç savaşta henüz çocukken “Biz Beşar Esad’e ne yaptık? Ölünce sizi Allah’a şikâyet edeceğim” dediği videoyla milyonlarca kişiye ulaşan Muhammed’in yaptığı konuşma tüm salonu ağlattı. “Çocuktum, okulu bilmiyordum ama uçak seslerini ve bombalardan saklanılacak köşeleri öğrendim” diyen genç Muhammed, “Eskiden gözyaşlarımız hüzün ve korkudandı. Şimdi ise sevinç gözyaşları. Köyümü, kasabamı, evimi terk etmek zorunda kaldım. Çocukluğumu geride bırakıp ülke dışına çıktım ama ‘suçlunun’ kaçtığını duyunca geri döndüm ve dökülen kanlar boşa gitmedi dedim. Suriye’nin yeniden nefes almasını ve çocuklarını kucaklamasını hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞARA HEPSİNE SARILDI

Cumhurbaşkanı Şara gecenin sonunda dolu gözlerle konuşan gençlerin hepsine tek tek sıkı sıkıya sarıldı. Şara’nın eşi, Suriye’nin yeni First Lady’si Latife el Durubi de yüzlerce konukla birlikte gözyaşlarına engel olamadı.

