Umman'da Corona virüs nedeniyle ilk can kaybı
Umman'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiği belirtildi.
Can kaybıyla ilgili ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 210'a yükseldiği aktarıldı.
Bunun yanında tedavisi tamamlanan 5 hastanın daha taburcu edildiği ve hastalığı yenen kişi sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.
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