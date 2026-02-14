Umman sonrası kritik zirve: ABD-İran müzakereleri Avrupa'ya taşınıyor

Haberin Devamı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiği bildirildi.

Amerikan haber platformu Axios’a konuşan bir ABD’li yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak, 6 Şubat’ta Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından ikinci turun detaylarını paylaştı.

Kaynaklara göre ABD ile İran heyetleri, 17 Şubat Salı günü Cenevre’de bir araya gelmeyi planlıyor.

HEYETLERDE KİMLER YER ALACAK?

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın yer alması bekleniyor.

Haberin Devamı

İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin başkanlık etmesi öngörülüyor.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin de görüşmelere katılması bekleniyor.

İLK TUR SONRASI KARŞILIKLI MESAJLAR

ABD’li yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada, Steve Witkoff’un hafta başında Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştüğünü ve Washington’un nükleer müzakerelere ilişkin mesajlarını İran’a iletilmek üzere aktardığını söyledi.

Busaidi’nin ise bu görüşmenin ardından söz konusu mesajı, salı günü Maskat’ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’ye ilettiği belirtildi.

Laricani, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin müzakerelere ilişkin mesajını aldıklarını doğruladı. Maskat ziyareti sırasında Laricani’nin de Tahran yönetiminin mesajını Busaidi’ye ilettiği basına yansıdı.

Trump, son açıklamasında İran ile bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TRUMP: OLABİLECEK EN İYİ ŞEY

Trump, hafta sonunu geçirmek için Florida’ya gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilere konuştu.

Bir gazetecinin "İran'da rejim değişikliği istiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu." yanıtını verdi.

Trump, İran’ın ABD saldırısından kaçınmak için ne yapması gerektiği sorusuna karşılık da "Daha önce yapmaları gereken doğru bir anlaşmaya varmaları gerekir. O zaman bunu yapmayız (saldırmayız) ama biliyorsunuz, tarihsel olarak bunu yapmadılar." diye konuştu.

İran’ın "çok fazla konuşup hiçbir şey yapmadığını" savunan Trump, "47 yıldır durmaksızın konuşuyorlar. Bu arada, onlar konuşurken biz çok sayıda can kaybettik. Bacaklar koptu, kollar koptu, yüzler koptu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Trump, İran’da yönetimi kimin devralmasını istediği şeklindeki bir soruya ise o konuda konuşmak istemediği yanıtını verdi.

Bölgeye "muazzam bir güç" gönderdiklerini hatırlatan Trump, "Bildiğiniz gibi ek güçler de gidiyor ve yakında başka uçak gemileri de yola çıkacak, bu yüzden işleri bu defa yoluna koyabilir miyiz göreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin İran tarafından herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyeti istemediğini yineledi.

NÜKLEER GÖRÜŞMELERDE YENİ SÜREÇ

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrasında kesintiye uğramıştı. Taraflar, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden dolaylı temas kurmuştu.

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ardından, "İran ile ABD arasında Maskat’taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." açıklamasında bulunmuştu.

Müzakereler, Tahran ile Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği ve ABD’nin İran’a karşı bölgede askeri varlığını artırdığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Gözler şimdi Cenevre’de yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere çevrildi.