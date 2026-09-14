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Umman duyurdu: Kritik Hürmüz görüşmesi ertelendi

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#Umman#İran#Hürmüz Boğazı
Umman duyurdu: Kritik Hürmüz görüşmesi ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 08:45

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile gerçekleştirilmesi planlanan Hürmüz Boğazı görüşmesinin ertelendiğini açıkladı.

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Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının tarihinin değiştirildiğini bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini aktardı. Kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını belirten Busaidi, "Bölgede istikrarı ve sürdürülebilir iş birliğini destekleyen diyaloğu güçlendirmeye bağlılığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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#Umman#İran#Hürmüz Boğazı

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