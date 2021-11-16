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HABERLERDünya Haberleri

Umman Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma

#Umman Denizi#ABD#İran
Umman Denizinde tehlikeli yakınlaşma

ABD Donanmasına bağlı USS Essex savaş gemisi, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığı sırada tacizine uğradığı İran helikopterine gemiye 25 metreye kadar yaklaştığı halde müdahale etmedi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İran devlet donanmasına ait bir helikopterin ABD’nin USS Essex savaş gemisini taciz ettiğini teyit etti.

Helikopterin tehlikeli ve profesyonel olmayan bir şekilde gemiye yaklaştığını belirten Kirby, "Essex'in iskele tarafından yaklaşık 25 yard açıkta alçak bir noktada, okyanus yüzeyinden yaklaşık 10 fit yükseklikte uçarak geminin etrafında üç kez daire çizdi. Ayrıntılara girmeden Essex'in mürettebatı, ihtiyaç duydukları uygun kuvvet koruma önlemlerini aldı ve elbette uluslararası hukuka uygun hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, bu mesafenin oldukça yakın olduğu ve bu kadar yakına gelen bir hasım platformuna neden herhangi bir müdahalede bulunulmadığını sorması üzerine Kirby, angajman kurallarına girmek istemediğini ve Washington’dan ziyade Tahran’a Amerikan gemisine neden bu kadar yaklaştıklarını sormak gerektiğini ifade etti.

Muhabirin, İran'ın bu konudaki yaklaşımının belli olduğu ve ABD’yi orada rahatsız edip bölgeden çıkarmak istediği şeklindeki sorusuna da Kirby, angajman kuralları konusuna girmeyeceğini ve geminin komutanının tüm gerekli yetkileri elinde bulundurduğunu söyleyerek yanıt verdi.

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Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait unsurlar ABD gemilerini bölgede taciz ederken, bu sefer İran devlet donanmasının bu tür faaliyetlerde bulunması dikkati çekti.

ABD'nin İran ile nükleer programı konusunda yaptığı görüşmelerin zarar görmemesi için Amerikan ordusunun İran güçlerinin tacizine göz yumduğu belirtiliyor.

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#Umman Denizi#ABD#İran

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