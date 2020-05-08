UMH ordusu, Hafter’e bağlı 15 milisi etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu, başkent Trablus’un güneybatısında bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in stratejik öneme Vatiyye Askeri Üssü’nü geri almak için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında bilgi paylaşan Libya ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu, Vatiyye Askeri Üssü etrafında bulunan Hafter’e bağlı 7 askeri aracın imha edildiğini ve 15 milisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.