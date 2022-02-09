Umduğunu bulamadı

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Beş saati aşan bir görüşme yaptığı Rusya Devlet Başkanı Putin, Paris bazı tavizler verdiğini iddia etse de çizgisini korudu. Daha önceki açıklamalarında Ukrayna’yı işgal etme gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Putin’in görüşme sonrasında meydan okuyan bir tavır takınması dikkatlerden kaçmadı. Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu, Ukrayna NATO üyesi olursa Avrupa ülkelerinin otomatik biçimde Rusya’yla savaşta olacağı, NATO’nun savunma ittifakı olmadığı Putin’in vurgularından sadece bazılarıydı.

GİZLİ ÖNERİDE Mİ BULUNDU

Putin’in bu çıkışlarına Macron’un verdiği cevaplar ise daha önce söylenenleri tekrar etmenin ötesine geçmedi. Hatta bazı noktalarda ABD-NATO çizgisinden sapma oldu. NATO’nun genişleme politikasından vazgeçmeyeceğini söylerken İsveç ve Finlandiya’yı odağa koyup Ukrayna’dan bahsetmeyen Macron, karşı atağa ancak basın toplantısının sonunda geçerek Rusya’nın egemenlik gibi bazı temel ilkeleri ihlal ettiğini, Batı’nın baskıya boyun eğmeyeceğini vurguladı. Macron’un sürekli yeni güvenlik düzeninden bahsetmesi görüşmede bu konuda gizli önerilerde bulunduğuna yönelik yorumlara neden oldu.